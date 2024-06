In un mondo in cui le storie di caccia al tesoro sembrano riservate ai romanzi e ai film d’avventura, la realtà a volte riesce a superare la fantasia. È il caso di James Kane, un uomo di 40 anni che, armato di un magnete e una corda, ha scoperto una cassaforte contenente banconote per un valore di circa 90mila euro nel fondo di un lago a New York City. Attenzione però, il colpo di fortuna di Kane è stato subito smorzato da una realtà inaspettata: non può usare il denaro trovato. Ecco la sua incredibile storia.

Tesoro da 90mila euro in una cassaforte in casa

James Kane, un appassionato di pesca magnetica, si è trovato di fronte a una delle sorprese più incredibili della sua vita. Durante una delle sue abituali sessioni di “pesca” con la sua compagna, Kane ha scoperto una cassaforte piena di banconote. Utilizzando una corda con un potente magnete, l’uomo ha tirato su dal lago una cassaforte insospettabile, sotto gli occhi increduli della compagna.

Questa scoperta non è la prima per Kane: già in passato aveva trovato oggetti interessanti, ma mai aveva avuto tra le mani una tale quantità di denaro. “Ho guardato e c’erano centinaia e centinaia di dollari”, ha raccontato Kane. “Una quantità enorme di banconote, penso che la vita che ho conosciuto finora stia per cambiare”.

La coppia aveva iniziato a dedicarsi alla “pesca” magnetica durante la pandemia, come passatempo per combattere la noia. La compagna di Kane, inizialmente scettica, non poteva credere ai suoi occhi. “Ero senza parole, non ci credevo”, ha detto. “Queste cose non accadono a me. Io a malapena vinco giochi e lotterie, figuriamoci un jackpot del genere”.

Dopo aver trovato il tesoro, Kane ha immediatamente contattato le autorità. Nonostante ciò, la polizia gli ha permesso di tenere il bottino. Un portavoce della polizia ha dichiarato che, in genere, quando si trova una proprietà del valore superiore a 10 dollari, è necessario consegnarla alle forze dell’ordine. Ma in questo caso il valore e l’autenticità delle banconote non potevano essere valutati a causa delle pessime condizioni in cui sono state ritrovate.

Perché non può usare i soldi che ha trovato

James Kane non può semplicemente incassare le banconote. Le condizioni delle banconote, bagnate e piene di fango, rendono difficile determinare il loro vero valore e autenticità. Kane ha già preso contatti per procedere con la restaurazione delle banconote, un processo che potrebbe richiedere anni.

La coppia spera di riuscire a ottenere circa 60mila dollari dal tesoro restaurato, ma la strada è ancora lunga e incerta. La scoperta di Kane è stata solo l’inizio di un lungo e complicato processo di recupero e autenticazione del denaro. Questo ostacolo non ha però scoraggiato Kane, la cui passione per la caccia al tesoro rimane forte.

Kane ha dichiarato che sin da bambino ha desiderato diventare un cacciatore di tesori nascosti. La “pesca” magnetica gli ha regalato molte sorprese nel corso degli anni, tra cui numerosi fucili, pistole, granate della Seconda Guerra Mondiale e persino una motocicletta. La cassaforte piena di banconote è sicuramente il ritrovamento più prezioso e affascinante della sua carriera di cacciatore di tesori.