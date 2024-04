Anche se non tutti lo sanno, esistono diverse soluzioni praticabili per acquistare immobili anche senza avere a disposizione la liquidità normalmente necessaria.

Tra queste, il leasing immobiliare, la formula “rent to buy”, o il prestito ipotecario. Vediamole nel dettaglio.

Mutui al 95% e al 100%

Anche se per le banche rappresentano un rischio, esistono dei mutui che coprono il 95% o il 100% del costo per acquistare una casa, con tassi di interesse normalmente più elevati rispetto ai mutui classici, in cui viene finanziato l’80% dell’importo totale.

Si tratta di finanziamenti che possono richiedere l’acquisto di altri prodotti, come un’assicurazione contro il rischio della perdita del lavoro. Per il mutuo al 95, occorre quel minimo di esborso che potrebbe essere garantito ricorrendo ad un garante.

Questa soluzione viene erogata più facilmente. Lo stesso vale per i mutui richiesti direttamente da figure di garanzia, come i genitori delle giovani coppie. In alcuni casi, inoltre, gli under 36 possono usufruire anche della legge di bilancio, in cui è lo Stato stesso a fare da garante.

Leasing immobiliare e affitto con riscatto

Se si opta per il leasing immobiliare, l’immobile viene di fatto acquistato da una società di leasing o da una banca e il cliente deve solo pagare una rata periodica a cadenza mensile, trimestrale o semestrale.

Il vantaggio consiste nella possibilità di riscattare la casa alla scadenza del contratto, pagando la differenza tra il valore effettivo e i soldi già versati o prolungando i termini dell’accordo. In alternativa, si può semplicemente lasciare l’immobile.

Lo stesso vale per l’affitto a riscatto, che però è possibile solo dopo che siano trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione ed al massimo entro 10 anni.

Prestito personale

Per coprire il 20% di liquidità richiesta per l’accensione di un mutuo classico, si può ricorrere ad un prestito personale, anche se questo significa far fronte ad una doppia rata da onorare. Questa soluzione è praticabile solo dopo un’attenta analisi delle spese che ci si possono permettere, valutando un buon margine per eventuali imprevisti.

Prestito vitalizio ipotecario

Questa formula di finanziamento è accessibile solo per chi ha 60 anni ed è già proprietario di un immobile. Chi ha queste caratteristiche può ottenere un prestito dello stesso valore della casa, che viene ipotecata.

In caso di morte del contraente, gli eredi possono rimborsare il prestito, estinguere l’ipoteca e diventare così proprietari dell’immobile, decidendo se tenerlo o rivenderlo.