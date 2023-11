È un alimento che difficilmente manca in una cucina: versatile e a lunga conservazione serve per preparare tantissimi cibi. Pasta, pane, torte e tanti altri piatti sono a base di questo ingrediente o ne contengono anche quantità irrisorie. Ma come si fa a conservare la farina al meglio e a farla durare il più a lungo possibile senza che vada a male Contenendo un alto contenuto di amido, fa molta gola ad acari e batteri, ma con il trucco del freezer si possono evitare la formazione di insetti e il mutamento delle sue caratteristiche nutritive.

Perché è meglio conservare la farina nel freezer

La farina nel freezer dura più a lungo e, se non si commettono errori, si tengono lontani insetti e muffe. L’aria e l’umidità sono i nemici principali di questo alimento e le basse temperature rappresentano un valido alleato. Inoltre, sebbene la quantità di grassi sia minima, questi possono farla diventare rancida.

La confezione di carta e cartone in cui viene venduta, quindi, non è quella ideale: è meglio metterla in contenitori di vetro, plastica o metallo e chiuderli bene dopo ogni utilizzo. Se non va usata spesso, poi, il congelamento nel freezer tiene lontani i parassiti, uccide le uova degli insetti (a volte già presenti al momento dell’acquisto) ed evita la formazione di organismi indesiderati.

Come conservare al meglio la farina dentro il freezer

Per conservare la farina al meglio all’interno del freezer vanno evitati i grumi e va chiusa ermeticamente. Ecco allora che non va inserito il pacco direttamente nel congelatore, ma ci sono dei piccoli accorgimenti da mettere in atto prima.

Usare un sacchetto per freezer con chiusura ermetica (meglio se con cerniera).

con chiusura ermetica (meglio se con cerniera). Togliere ogni traccia di aria per sigillarlo al meglio.

per sigillarlo al meglio. Segnare la data di congelamento per ricordare quali sono i tempi di utiizzo (da sei mesi a un anno).

per ricordare quali sono i tempi di utiizzo (da sei mesi a un anno). Mettere il sacchetto/contenitore nel freezer.

Così facendo si avrà la certezza di ottenere al massimo da questo ingrediente così utile in cucina.

Come conservare correttamente la farina in casa

Se non si ha abbastanza spazio per conservare la farina in freezer. È fondamentale che venga tenuta in un luogo asciutto, pulito e lontano da fonti di calore dirette. Un barattolo in vetro con chiusura ermetica è la soluzione migliore. In questo modo si terranno lontane le farfalline e la muffa.

La temperatura non deve essere né troppo elevata, né troppo bassa. Se nel primo caso si accelererebbe il processo di fermentazione, nel secondo si formerebbero grumi fastidiosi al momento dell’utilizzo in qualsivoglia ricetta. Qualora, nonostante una serie di accorgimenti, l’ambiente non fosse idoneo, una soluzione a metà fra dentro e fuori dal freezer è quella di riporre la farina in frigorifero.

Sigillata all’interno di un sacchetto di plastica per alimenti durerà sicuramente più a lungo. L’importante è ricordare di uscirla fuori almeno 10/15 minuti prima di quando serve e di setacciarlo. Così facendo, la consistenza tornerà quella di sempre e non ci saranno cattive sorprese a cotture ultimate. Insomma, basta seguire qualche semplice trucco per avere sempre tutto quello che serve al momento di dover preparare pranzi e cene della domenica (o anche spuntini veloci). Provare per credere!