Ti è mai capitato di rimuovere immediatamente l’etichetta del bagaglio non appena lo recuperi al nastro dell’aeroporto? È un gesto automatico per molti viaggiatori, ma forse non così sicuro come pensi. Un dipendente di un aeroporto ha lanciato un avvertimento insolito: buttare subito l’etichetta potrebbe esporre i passeggeri a rischi di truffe.

Come funziona la truffa: dalle etichette gettate ai falsi rimborsi

Secondo un post su Reddit attribuito a un addetto alle riconsegne bagagli (probabilmente della Delta Airlines), i truffatori potrebbero raccogliere le etichette lasciate nei cestini degli aeroporti per usarle come base per richieste di risarcimento fraudolente.

Questi adesivi riportano più informazioni di quanto sembri: nome del passeggero, numero del volo, codice bagaglio e persino dati collegati al biglietto elettronico. Con queste informazioni, i truffatori possono ricreare un itinerario di viaggio e inviare reclami fittizi alle compagnie aeree, chiedendo indennizzi per bagagli smarriti.

Si tratta di un fenomeno che, secondo alcuni addetti ai lavori, starebbe causando un aumento delle denunce fasulle, con conseguenze anche per i passeggeri che presentano richieste legittime.

Il Giappone insegna: contenitori sicuri per smaltire le etichette

Un esempio concreto arriva dal Giappone, dove molti aeroporti hanno installato contenitori dedicati alla distruzione sicura delle etichette vicino all’uscita della zona ritiro bagagli. Questa scelta non riguarda solo la gestione dei rifiuti: serve a tutelare la privacy dei viaggiatori e prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dei dati. Il fatto che un Paese così attento alla sicurezza abbia introdotto questa misura lascia intendere che l’allarme non sia del tutto infondato.

A guardare bene, questa non è una classica truffa: riguarda qualcosa di così banale che quasi nessuno ci fa caso. E da questa esperienza emerge un principio semplice ma fondamentale: anche le etichette dei bagagli contengono dati sensibili e, per questo, meglio prestare attenzione.

Cosa fare: consigli pratici per proteggerti

Ecco alcune regole da adottare per difenderti:

Non rimuovere l’etichetta in aeroporto. Portala a casa prima di smaltirla.

prima di smaltirla. tienila attaccata al bagaglio fino al rientro a casa, evitando così di lasciarla incustodita.

al bagaglio fino al rientro a casa, evitando così di lasciarla incustodita. Distruggila in sicurezza , idealmente tramite frantumazione o triturazione, prima di gettarla insieme ai rifiuti.

, idealmente tramite frantumazione o triturazione, prima di gettarla insieme ai rifiuti. Applica lo stesso criterio ai boarding pass cartacei, che possono contenere informazioni sensibili.

cartacei, che possono contenere informazioni sensibili. Prima di partire, invece, oltre a proteggere i tuoi dati personali, ti consigliamo di dare un’occhiata alle nuove norme sul bagaglio a mano Ryanair: ecco cosa cambia.

Cosa rischi se agisci senza pensarci

Le etichette contengono dati che possono sembrare innocui, ma per un truffatore potrebbero essere la base per aprire una pratica falsa con l’aeroporto, magari chiedendo un risarcimento per bagagli “smarriti”. Inoltre, possono consentire l’accesso pare a dati personali dai codici barcode, come numeri di frequent flyer o indirizzi, con conseguenze più ampie, anche legate alla privacy.

Il consiglio da condividere con altri viaggiatori

Tra i commenti online emergono pratiche condivise per prevenire problemi che convergono tutti sulla stessa soluzione: tenere l’etichetta attaccata alla valigia, non buttarla nemmeno in hotel, e distruggerla solo al sicuro nella propria casa. E se sei alla ricerca di altri consigli, eccone alcuni per viaggiare sereni riducendo i rischi.