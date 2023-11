L’aria natalizia avvolge Milano con i suoi profumi irresistibili di dolci tradizionali, e quest’anno c’è un vincitore indiscusso nella competizione “Artisti del Panettone 2023“. Diego Crosara, pastry art director della prestigiosa pasticceria Marchesi 1824, ha conquistato il titolo ambito nella categoria del miglior panettone tradizionale classico senza glassa. La gara è stata parte integrante della manifestazione “Happy Natale Happy Panettone” promossa da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, un evento che celebra la tradizione dolciaria italiana e mette in luce i maestri pasticceri che dedicano la loro arte a uno degli emblemi delle festività.

Qual è il panettone più buono d’Italia: Pasticceria Marchesi batte tutti

Il prestigioso riconoscimento ottenuto da Diego Crosara è il frutto di un impegno senza compromessi nel rispettare la tradizione del panettone milanese. La giuria, composta da esperti del settore e giornalisti, ha elogiato l’equilibrio perfetto nel gusto, l’aromaticità avvolgente e la regolarità dell’alveolatura, insieme a una disposizione impeccabile della frutta candita. Sal De Riso, il campione uscente e presidente della giuria, ha sottolineato come il podio sia stato meritato a tutti gli effetti.

Il secondo e terzo posto sono stati conquistati rispettivamente da Mattia Premoli della pasticceria Primula e Andrea Tortora di AT Pâtissier. Inoltre, il Premio speciale Sportweek-Gazzetta dello Sport è stato consegnato a Giovanni Ricciardella di Cascina Vittoria di Rognano in provincia di Pavia. La premiazione, avvenuta presso Confcommercio Milano a Palazzo Castiglioni, ha visto la partecipazione di illustri personalità.

Artisti del Panettone 2023: come funziona la “Champions” dei pasticceri

La competizione “Artisti del Panettone 2023” è stata definita come la “Champions League degli artisti del panettone”, un evento epocale che mette a confronto i migliori pasticceri del settore. Questa iniziativa, realizzata in partnership con La Gazzetta dello Sport, rappresenta una vera e propria finalissima, dove i 18 maestri pasticceri si sfidano nella creazione del panettone classico milanese senza glassa.

La premiazione si è svolta domenica 26 novembre presso Palazzo Castiglioni a Milano, con il Maestro Salvatore De Riso come presidente della giuria. Accanto a lui, giornalisti esperti, opinion leader e food influencer hanno contribuito a valutare i panettoni in gara. Un ospite speciale, lo chef Alessandro Borghese, ha reso l’atmosfera ancora più vibrante, presentando la premiazione insieme a Carla Icardi. E voi siete team panettone o pandoro?

Via al programma Artisti del Panettone: dove e come guardarlo in tv

La sesta edizione di “Artisti del Panettone” non si limita solo alla competizione, ma si estende anche alle case degli spettatori attraverso sei puntate televisive dedicate al mondo della pasticceria artigianale. Le puntate, in onda dal 18 dicembre su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e disponibili on demand su Sky Go e NOW TV, offrono uno sguardo approfondito sulla creatività dei 18 maestri pasticceri lievitisti.

La padrona di casa Chiara Maci affianca i pasticceri nell’arte di creare un dolce natalizio, con consigli preziosi del vincitore della scorsa edizione, il Maestro Sal De Riso. Inoltre, il biologo nutrizionista Jader Fabbri condivide suggerimenti su come mantenere un equilibrio alimentare durante le festività. L’edizione 2023 di “Artisti del Panettone” ha confermato la grandezza della tradizione dolciaria italiana, con la pasticceria Marchesi 1824 di Milano a guidare la carica verso il miglior panettone d’Italia. Invece, al di fuori di questa competizione? Troviamo, ad esempio, i migliori panettoni secondo Gambero Rosso.