La battaglia per il bagaglio a mano è sempre una sfida con se stessi per far entrare tutto quello che serve in uno spazio piccolissimo. Finalmente però qualcosa si muove sul fronte delle tanto discusse regole per il bagaglio a mano. Una nuova normativa europea impone a tutte le compagnie aeree di includere almeno un bagaglio gratuito nelle tariffe base, uniformando le misure minime consentite. L’azione ha come obiettivo quello di evitare sorprese al gate e rendere la vita più semplice ai passeggeri, spesso penalizzati da politiche poco chiare e sovrapprezzi nascosti. A muoversi per prima è stata la famosissima Ryanair, seguita a ruota da molte altre low cost, che si stanno gradualmente adeguando al nuovo standard comunitario.

Le compagnie low cost devono accettare bagagli più grandi

Ryanair, regina delle compagnie low cost, ha fatto da apripista annunciando l’aumento delle dimensioni del bagaglio personale incluso nella tariffa più economica. Da ora sarà possibile portare a bordo gratuitamente una borsa o zainetto da 40x30x20 cm, cinque centimetri in più rispetto alle misure precedenti. In termini di volume, si parla di un incremento del 20%. Un piccolo passo che però può fare la differenza per chi viaggia solo con il bagaglio a mano.

La modifica, tuttavia, non è ancora visibile sul sito ufficiale della compagnia, dove sono riportate le vecchie dimensioni (40x25x20 cm). Il cambiamento sarà graduale e comporterà anche l’aggiornamento dei famigerati totem misuratori di metallo presenti in aeroporto, spesso fonte di ansia per tutti i viaggiatori. La compagnia ha precisato che, nonostante l’aumento, chi dovesse eccedere le nuove misure sarà comunque soggetto a penali. In altre parole: più spazio sì, ma a patto di rispettare i nuovi limiti.

Questa mossa, seppur non accompagnata da spiegazioni ufficiali, sembra una risposta diretta alla richiesta dell’Unione Europea di garantire maggiore trasparenza e uniformità. Curiosamente, Ryanair offrirà ora un bagaglio gratuito più spazioso rispetto al minimo imposto dall’UE, che prevede 40x30x15 cm.

Le novità arrivano dopo che il Parlamento europeo, su proposta della commissione Trasporti, ha approvato una norma che garantisce a tutti i passeggeri il diritto a portare con sé un ulteriore bagaglio a mano gratuito, fino a 7 kg, oltre a quello già incluso. Una regola che punta a eliminare le differenze tra compagnie e a tutelare i viaggiatori da costi extra spesso inaspettati.

Come si stanno adeguando le compagnie aeree

Non solo Ryanair. Anche le altre compagnie low cost stanno seguendo la nuova rotta tracciata da Bruxelles. EasyJet, ad esempio, già da tempo permette di portare a bordo un bagaglio gratuito più generoso: 45x36x20 cm, con un peso massimo di 10 kg. Stessa filosofia per Wizz Air, che si è allineata ai nuovi standard accettando gratuitamente zaini da 40x30x20 cm. Anche Vueling già offriva dimensioni conformi, a dimostrazione del fatto che alcune compagnie erano già in anticipo sui tempi.

L’associazione “Airlines for Europe (A4E)”, che riunisce 28 tra le principali compagnie continentali, ha confermato l’intenzione di adeguarsi completamente entro l’estate 2025. Un cambiamento che promette maggiore chiarezza per tutti, dai viaggiatori occasionali ai frequent flyer. Finalmente, chi vola in Europa potrà acquistare un solo bagaglio sapendo di poterlo usare con più compagnie, senza timore di incappare in spiacevoli sorprese all’imbarco.