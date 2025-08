Fernanda Lessa è una top model e showgirl molto amata in Italia tra la fine degli anni Novanta e i Duemila. Sguardo magnetico, fisico statuario e una simpatia contagiosa le permettono di farsi strada nel mondo dello spettacolo, facendosi notare fra migliaia di colleghe ambiziose e determinate.

La sua vita non è però sempre tutta rose e fiori e alle luci della ribalta si alternano delle ombre. Le relazioni sentimentali subiscono alti e bassi, l’amore di madre è sicuramente il più forte mai provato e le dà una forza inimmaginabile; ma le avversità spesso la mettono in difficoltà e la costringono a tirare fuori la perseveranza che la contraddistinguono da sempre.

Gli inizi di Fernanda Lessa

Classe 1977, nasce a Rio de Janeiro, in Brasile, il 15 aprile. La sua tenacia, però, la porta presto in America, a New York. È nel cuore degli Stati Uniti che si fa apprezzare dai brand della moda più prestigiosi. Nel 1996 inizia la sua carriera da top model. Sfila pret-a-portèr anche a Milano e a Parigi e, per l’haute-couture, nella capitale francese e in quella italiana. Il passaggio dalle passerelle alle copertine è praticamente automatico.

Le riviste più autorevoli del mondo la corteggiano per convincerla a posare per loro. Vogue, Elle, Marie Claire, Maxim e GQ fanno a gara per contendersela. Presto appare anche in spot pubblicitari di marchi come Telecom Italia, al fianco di Christian Vieri e Valentino Rossi, Armani, Campari, L’Oréal, Swatch, Samsung e Victoria’s Secret.

La consacrazione in Italia, fra alti e bassi

Il boom per la sua carriera arriva negli anni Duemila, quando diventa uno dei volti fissi della televisione italiana. Affianca conduttori del calibro di Paolo Bonolis, in Moda Mare a Porto Cervo, e Piero Chiambretti negli Italian Music Awards. È il 2003 quando ottiene un programma tutto suo: Oltremoda su Rai 1. L’anno dopo passa alla concorrenza e presenta – insieme a Alena Seredova e Natasha Stefanenko – Le Iene, in onda su Italia 1.

Il 2004 è un momento di grande fermento e Fernanda Lessa decide di assecondare anche la sua passione per la musica. Esordisce come dj all’Heineken Jammin Festival. Il suo talento la portano sui palchi di tutta Italia e all’estero. È apprezzata a Miami, Ibiza, Parigi, San Paolo e pubblica alcune compilation che fanno il giro del mondo. Due anni dopo partecipa alla quarta edizione dell’Isola dei Famosi, ma non va oltre la seconda puntata.

È da questo momento che decide di prendersi una pausa. Durante gli anni di assenza dal mondo dello spettacolo fa i conti con alcuni demoni. Soffre di tossicodipendenza e alcolismo e appare solo di rado fra gli ospiti di alcune trasmissioni televisive. Nel 2020 decide di mettersi di nuovo in gioco e di mostrarsi senza filtri al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Viene eliminata nel corso della diciottesima puntata e torna di nuovo a dedicarsi alla sua famiglia.

La vita privata di Fernanda Lessa e la sua anima ferita

Fernanda Lessa dà sempre il massimo, sul lavoro e fuori. Non si tira mai indietro e, con coraggio, si mostra per quella che è. Un punto di forza, certamente, che però la espone anche a molta sofferenza. La vita con lei non è sempre magnanima. Nel 2001 vive il dolore della perdita di un figlio, morto dopo pochi giorni dalla nascita a causa di una malformazione al cuore. Vive una relazione importante con Boosta, tastierista dei Subsonica, e dal loro amore nascono due figlie. Dal 2017 è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi.

Dopo diversi anni lontana dalle cronache, Fernanda Lessa torna a parlare di sé. Lo fa mostrandosi forte e fragile, nella speranza di essere d’esempio per chi – come lei – si trova a dover fare in conti con l’alcolismo e il bipolarismo. È stato proprio il sentimento che la lega a suo marito a rappresentare un’ancora di salvezza. “È stato il mio salvatore. Senza di lui non ce l’avrei fatta”, confessa. Senza dimenticare però quanto sia importante affidarsi a dei professionisti per trovare una via d’uscita.

La diagnosi psichiatrica non è arrivata subito, ma è stata provvidenziale: “Nel 2015 mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta. Riconducevano tutto all’alcolismo e non capivano il mio problema. Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati, che hanno compreso che con l’alcool lenivo soltanto la patologia”, spiega. Oggi, dopo una ricaduta nell’alcol post-Covid, vive felice e risolta. Spera che la sua esperienza possa aiutare anche soltanto una persona a trovare la strada della serenità.