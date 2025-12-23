Un grande classico dei palinsesti televisivi sotto le Feste di Natale è Una poltrona per due, il mitico film con protagonisti Dan Aykroyd e Eddy Murphy, con Jamie Lee Curtis. Da inizio anni ’80, quando è uscito nelle sale americane, è divenuto un successo planetario.

Il budget iniziale? Di “soli” 15 milioni di dollari, che per i canoni dell’epoca era una cifra piuttosto modesta, realizzando al botteghino quasi 120 milioni su scala internazionale, moltiplicando la cifra di otto volte rispetto a quella impiegata per la produzione.

Ma gli incassi record non hanno solo a che vedere con il successo avuto nelle sale, in quanto anche il noleggio e lo streaming lo hanno tenuto sulla cresta dell’onda per anni. E che dire della vendita di VHS, che è stata una delle più elevate per un film a ridosso della sua uscita.

Oggi, visto il periodo prenatalizio, non possiamo non parlare di questa pellicola delle meraviglie, nata senza pretese e divenuta un cult in tutto il mondo. Tutti pronti a scoprire qualcosa di più su questo argomento, popcorn alla mano?

Una poltrona per due: il successo che ha sbancato il botteghino

Quando Una poltrona per due uscì nelle sale americane l’8 giugno 1983, con il titolo Trading Places, il budget di produzione era, come accennato, di circa 15 milioni di dollari, una cifra modesta se rapportata ad altri movie anni Ottanta (Il Principe cerca moglie, costò 36 milioni).

Il film, diretto da John Landis e interpretato da Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, si rivelò una sorprendente macchina da incassi. Pur essendo catalogato come commedia, raggiunse un enorme pubblico: i dati ufficiali indicano un incasso di circa 90,4 milioni di dollari solo negli Stati Uniti.

Ma stime più ampie, che considerano anche il mercato internazionale e le vendite successive, riportano una cifra complessiva che si avvicina ai 120 milioni di dollari di ricavi totali, un risultato eccezionale per un comedy film dai costi moderati.

Il successo fu tale che nel 1983 Trading Places risultò uno dei film più redditizi della stagione estiva e uno dei più grandi incassi dell’anno, secondo solo a Star Wars: il ritorno dello Jedi, consolidando il potere commerciale di Eddie Murphy come vera star del cinema comico.

Home video e VHS: un altro grande business

Ma la performance invidiabile nelle sale non è stato l’unico riconoscimento, in quanto Una poltrona per due giocò un ruolo significativo nell’esplosione del mercato home video. Di fatti, quando il film fu distribuito in VHS nei mesi successivi alla sua uscita, la distribuzione domestica stava diventando un nuovo canale di ricavi per gli studios.

La Paramount, che deteneva i diritti, vendette le cassette a prezzi più bassi del consueto, favorendo l’adozione dei videoregistratori domestici. E la strategia pagò: il VHS di Trading Places fu tra i più venduti di quegli anni, contribuendo a dare impulso a un mercato destinato a crescere nel corso degli anni ’80.

Un dettaglio importante perché, nel 1983, le vendite di videocassette potevano valere fino al 13% dei ricavi totali di un film di successo. E non è cosa da poco, visto che fino a pochi anni prima le vendite di VHS non erano considerate una fonte significativa di guadagno.

Non solo cinema e videocassette: noleggio, streaming e tradizione televisiva

Il film, oltre all’home video fisico, ha continuato a generare ricavi per anni grazie a noleggio, diritti televisivi e, più di recente, alle piattaforme di streaming. In Italia, Una poltrona per due è diventato un vero e proprio classico delle Feste.

Ad esempio, nel 2020 quasi 3 milioni di italiani, più di preciso 2.933.000 spettatori, lo hanno visto in televisione durante il periodo natalizio, con uno share del 12,7%, confermando la forza del titolo anche fuori dalle sale cinematografiche.

Il film da noi è trasmesso con regolarità per la Vigilia di Natale dal 1997, attirando ogni anno milioni di telespettatori e alimentando una tradizione culturale attorno a questa commedia brillante.

Un evergreen delle Feste

In sintesi, Una poltrona per due non è stato solo un buon film di incassi negli anni ’80, ma è diventato un fenomeno culturale e commerciale capace di generare guadagni continui per oltre quattro decadi.

Con un budget di partenza contenuto, ha vinto al botteghino, sfruttando anche l’esplosione del mercato VHS, lo streaming, il noleggio e le trasmissioni TV annuali. Un evergreen a cui non vogliamo rinunciare e che, al pari di cotechino e tombola, è un classico del periodo.