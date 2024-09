Il Guinness World Record, la celebre raccolta di imprese straordinarie e primati unici, festeggia i suoi 75 anni. Dal suo esordio questa istituzione è diventata sinonimo di record stravaganti e storie fuori dal comune, spingendo persone da tutto il mondo a superare i propri limiti per ottenere un posto nella storia.

Il Guinness World Record compie 75 anni

Il 27 agosto 1955, il primo volume del Guinness World Record fece il suo debutto, grazie all’idea del dirigente d’azienda Hugh Beaver. Beaver, amministratore delegato della Guinness Brewery di Dublino, si ritrovò a discutere durante una battuta di caccia su quale fosse l’uccello più veloce d’Europa. Da quella conversazione nacque l’idea di un libro che raccogliesse dati verificati sui record mondiali. Quel primo volume fu un successo clamoroso, trasformandosi presto in un fenomeno globale, con traduzioni in numerose lingue e vendite in tutto il mondo.

Negli ultimi 75 anni, il Guinness World Record ha continuato a evolversi, riflettendo le trasformazioni della società. La raccolta di record non è più soltanto una competizione sportiva o scientifica, ma un viaggio attraverso il mondo della curiosità, del bizzarro e del meraviglioso. Edizioni aggiornate vengono pubblicate ogni anno, offrendo nuove categorie di record e celebrando sia imprese tradizionali sia quelle nate dall’innovazione tecnologica o dall’ingegno umano.

Con il passare del tempo, il Guinness ha saputo adattarsi, inserendo nuove categorie legate a fenomeni moderni, come gli influencer più seguiti sui social media o le scoperte nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Questa evoluzione ha fatto sì che chiunque possa aspirare a diventare un detentore di record, anche nelle categorie più inusuali, trasformando il Guinness in un’icona culturale.

Quali sono i primati più strani della Storia

Negli anni, il Guinness World Record ha visto imprese straordinarie, ma anche bizzarre. Alcuni record sono così strani da sembrare impossibili, ma testimoniano l’ingegnosità umana e la voglia di superare i propri limiti. Ecco alcuni tra i più curiosi.

Una delle storie più belle del Guinness World Record è quella di Ashrita Furman, un uomo che ha dedicato la sua vita a infrangere record insoliti. Tra i suoi numerosi primati, spicca quello ottenuto tagliando ben 26 angurie sul proprio stomaco. Furman è diventato una leggenda del Guinness, con ben 90 record detenuti nel corso della sua carriera.

Un altro record singolare è quello di Marco Hort, che è riuscito a infilare nella sua bocca ben 259 cannucce contemporaneamente. Questa impresa potrebbe sembrare folle, ma è solo uno degli esempi di come le persone siano disposte a tentare qualsiasi cosa per vedere il proprio nome nel famoso libro.

Nel mondo della gastronomia, Donald Gorske si è distinto per aver mangiato 32.672 Big Mac in un periodo di 50 anni. La sua dedizione a questo particolare tipo di panino lo ha reso il detentore di un record decisamente singolare e alquanto esilarante. Poi Pebbles, un toy fox terrier che è entrato nei Guinness come il cane più vecchio del mondo, vivendo fino all’età straordinaria di 22 anni.

Spicca quello della zucca più grande mai cresciuta negli Stati Uniti, del peso di oltre una tonnellata. L’autore di questo primato, Travis Gienger, l’ha trasformata nel più grande Jack-o’-lantern del mondo per Halloween, dando vita a un’enorme scultura a forma di aquila con bandiere statunitensi tra le zampe.