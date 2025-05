Quando ci sono di mezzo gli animali succede sempre qualcosa di sorprendente. È il caso dell’incontro da record avvenuto fra il cane più grande e il più piccolo del mondo. È accaduto in occasione del 70° anniversario del Guinness World Record e ha visto protagonisti Reginald (detto Reggie), un Alano dell’Idaho, e Pearl, un Chihuahua proveniente dalla Florida.

Ma quali sono i parametri fuori dal comune che hanno permesso a questi esemplari di diventare così straordinari? Di certo il GWR non regala primati senza che tutto sia stato verificato con attenzione e professionalità, una garanzia per chi si presenta al cospetto di giudici ed esperti per fare vedere le proprie qualità decisamente fuori dal comune.

I due cani da record: le misure incredibili

L’incontro da record fra il cane più grande e quello più piccolo del mondo non ha lasciato nulla al caso. I protagonisti di questo evento sono Pearl e Reggie. La prima, con 9,14 centimetri di altezza al garrese e quattro anni di vita, è il cane più basso sulla faccia della terra. Il secondo ha sette anni ed è alto 1,007 metri: questo lo rende un vero gigante fra gli esemplari della sua specie. Fra i due c’è una differenza di 91,56 centimetri: per intendersi, quando la lunghezza di una mazza da baseball o di una chitarra acustica.

Vederli uno accanto all’altro crea un effetto straordinario, che difficilmente si dimentica. Per non parlare del loro carattere: “Quando Pearl incontra cani più grandi, è davvero amichevole. Credo che non abbia idea di essere una cagnolina piccola. Di solito è molto giocosa con i cani più grandi, vuole solo stare con loro”, ha rivelato la proprietaria del Chihuahua, Vanesa Semler.

Reggie, invece, è quello che si definisce un gigante buono. “Va molto d’accordo con gli altri cani e con gli altri esseri umani – ha svelato Sam Johnson Reiss, la sua fidata padrona – Non mi preoccupa che non stia attento con Pearl. È molto, molto cauto e attento”.

L’incontro tra Reggie e Pearl

Le previsioni si sono rivelate corrette. L’incontro da record fra il cane più grande al mondo e quello più piccolo è stato un successo. Sia per gli animali che per gli spettatori. Reggie è stato un vero ‘galant… cane’. Nonostante fossero tutti estremamente attenti e premurosi, nessuno ha dovuto tenere a bada l’Alano. Si è dimostrato molto delicato mentre interagiva con la sua piccola amica.

Pearl si è sentita protetta, Reggie fortunato ed entrambi hanno vissuto un’esperienza sopra le righe e non da tutti, esattamente in linea con le loro peculiarità fisiche e caratteriali. Entrambi i cani hanno avuto una giornata così fantastica che, quando i cuccioli si sono voltati verso i proprietari per sentire cosa ne pensassero, i due si sono concessi dei meritati riposini. È stata tutt’altro che una giornata difficile per loro.

I due proprietari hanno fatto anche una riflessione su cosa ci sia dietro a un Guinness World Record e sulla bellezza d’animo dei cani. “Se Reggie dà felicità a una persona, sarà fantastico per lui e lo renderà felice”, ha detto Sam. “Penso che attraverso le foto e i video si possa vedere l’amore che proviamo per i nostri animali domestici, sono parte della famiglia”, ha replicato Vanesa andando più aspetti legati al rapporto che si crea fra essere umano e animale domestico. D’altra parte fra gli obiettivi della fondazione c’è quello di “ispirare le persone – individui, famiglie, scuole, gruppi, aziende, comunità e persino interi Paesi – a leggere, guardare, ascoltare e partecipare alle imprese da record”, si legge in una nota del GWR.