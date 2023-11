Anche le persone più attente scrupolose potrebbero trovare qualche parte della casa che non hanno considerato quando si tratta di pulire. Ci sono angoli, infatti, che passano inosservati e che invece dovrebbero essere igienizzati con una certa regolarità.

Dalla cucina al bagno, dalla camera da letto al salone: ci sono dei punti dimenticati in ogni stanza. Non ci credi? Prova a vedere quanti ne ricordi tu e quanti hai sempre pensato non fossero importanti.

Le parti della casa che ci dimentichiamo sempre di pulire

Per pulire a fondo la casa bisognerebbe avere una vista laser che passi a setaccio ogni angolo: dall’alto verso il basso, da destra a sinistra, davanti e dietro qualsiasi elemento di arredo faccia parte del proprio nido, il luogo dove non si vede l’ora di rientrare dopo una lunga giornata di lavoro e ci si sente protetti, al sicuro.

Ventilatore.

Abat-jour.

Interruttori.

Cassetti armadio.

Materassi.

Cuscini e cucce per gli animali.

Porte scorrevoli.

Maniglie delle porte.

Telai delle finestre.

Termosifoni.

Telecomandi.

Gioielli.

Accessori di metallo (cinte, fibbie).

Com’è facilmente intuibile, si tratta di oggetti che si trovano in ogni stanza del proprio appartamento e che, in genere, trascuriamo durante le pulizie settimanali (figuriamoci quelle giornaliere).

Quali sono gli oggetti della cucina che dovresti pulire

Per pulire a fondo la casa la cucina va ripensata da cima a fondo. Proprio per l’utilizzo che ne facciamo e per la quantità di sporco che si può depositare in ogni superficie, più o meno visibile, forse conviene farsi una sorta di promemoria.

Cassetti (da quelli delle posate a quelli delle stoviglie e delle tovaglie).

Dispensa.

Ceppo porta coltelli.

Interno del forno (e del microonde).

Taglieri.

Frigorifero.

Macchina del caffè.

Lavastoviglie.

Sono parti della cucina, che vanno ben al di là dei fuochi e delle pentole che si usano giornalmente, che dovrebbero essere igienizzati molto più spesso di quanto non si faccia in realtà. Anche alla luce del fatto che questo è un ambiente dove si prepara, e spesso si consuma, il cibo.

Fai attenzione al bagno: devi pulire bene anche qua

E quando si tratta di pulire a fondo la casa come dimenticare il ricettacolo di germi e muffa per eccellenza. L’umidità che ristagna in bagno, infatti, rende tutto molto più complicato.

Spugne e tende della doccia.

Bicchiere porta spazzolino da denti.

Retro del water.

Fondo dello scarico.

Alcuni dei punti appena citati sono molto più intuitivi, altri invece non vengono in mente facilmente. Tuttavia, trattandosi del luogo dove ci si prende cura della propria igiene personale, tenerlo sempre lindo e pinto non è solo una questione di pignoleria, ma di salute.

Nella doccia infatti è facile che si formi la muffa e possano risiedere germi e batteri che nell’acqua stagnante proliferano. Lo spazzolino, poi, lasciato sempre all’aria aperta, conserva tantissimi elementi che non dovrebbero entrare a contatto con il proprio cavo orale.

Per non parlare infine del wc. È vero che si puliscono quotidianamente la tavolozza e la tazza, ma siamo sicuri di andare tutti in profondità. Non solo nello scarico, ma anche nell’intercapedine, spesso stretta, che c’è fra il sanitario e il muro.

Come pulire bene gli angoli della casa: ecco i trucchi

Sono tanti i punti della casa che andrebbero puliti a fondo e, se ci pensiamo maggiormente, la lista si allunga sicuramente. A seconda di quanto sia minimalista o meno il proprio arredamento, ci si mette certamente un tempo differente a sbarazzare il proprio appartamento. Ma quali sono i metodi per un agire infallibile? Si può pulire casa con il mapping, per esempio.

Inoltre in commercio ci sono aspirapolvere davvero potenti, che funzionano molto bene anche senza dover svuotare i cassetti o dover perdere tanto tempo a spolverare i vari oggetti presenti sui mobili. I vari accessori, alcuni davvero piccoli, aiutano a raggiungere gli angoli più difficili.

Esistono anche prodotti per tutte le esigenze, più o meno efficaci in base al grado di sporco. Se si ha uno spazio esterno o animali in giro per casa, la frequenza e l’attenzione alla pulizia devono aumentare.

Mantenere l’ordine e chiudere gli spazi dove si conservano gli oggetti aiuta fare in modo che la polvere e le briciole facciano più fatica a raggiungere determinati luoghi della casa. Il vero trucco è pulire con il metodo 20/10 e fare un po’ ogni giorno. Il punto è non far passare chissà quanto fra una passata e l’altra. In questo modo si evita di accumulare germi e batteri e tutto sembrerà più semplice da gestire.