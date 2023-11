Seppur internet si sia diffuso nel corso degli ultimi decenni, ormai è diventato la normalità e anche una necessità per migliaia di persone e di lavoratori. C’è chi può svolgere la propria professione totalmente da remoto grazie solamente a una connessione e a un computer, chi lavora esclusivamente con i social network, impossibili da utilizzare senza una rete. Cosa succederebbe quindi se internet si dovesse improvvisamente fermare per qualche anno? Lo scenario sembra impensabile, eppure uno scienziato ha predetto che la possibilità non è del tutto remota.

Una tempesta solare distruggerà internet: l’allarme di uno scienziato

Il professore di fisica e astronomia della George Mason University, Peter Becker, ha lanciato un allarme: una tempesta solare distruggerà internet in quella che l’esperto ha chiamato “apocalisse di internet”. L’esperto e il suo team stanno analizzando costantemente la potenziale minaccia.

“Internet è nato quando l’attività del Sole era di gran lunga inferiore a quella attuale. In questo momento, si stanno intersecando due cose: i cambiamenti del Sole e l’aumento esponenziale del nostro utilizzo tecnologico”, ha spiegato Becker. Una tempesta solare massiccia potrebbe causare l’interruzione delle connessioni. Questo evento è più probabile che si verifichi quando il Sole entra in uno dei suoi periodi più attivi, come è appunto in questi anni. La stella del nostro sistema sta infatti entrando nel periodo più feroce del suo ciclo di 11 anni e nel corso degli ultimi anni, ci sono stati numerosi fenomeni di brillamento solare.

Secondo Becker, un improvviso rilascio di energia in occasione di un fenomeno di riconnessione delle linee del campo magnetico potrebbe far arrivare verso la Terra grandi masse di plasma. Queste masse potrebbero distorcere il campo magnetico del nostro pianeta, portando correnti induttive sulla superficie terrestre: in questo caso, dunque, la rete elettrica, i satelliti, i cavi sotterranei in fibra ottica con guaine di rame, i sistemi di navigazione Gps, i trasmettitori radio e le apparecchiature di comunicazione sarebbero vulnerabili.

A Carrington nel 1859, per esempio, un blackout indotto da un’eruzione solare mise fuori uso il sistema telegrafico. Per evitare che Internet vada in tilt, il professore e il suo team stanno lavorando a un sistema di allarme precoce che permetterebbe agli scienziati di mettere i satelliti in modalità di sicurezza in tempo. Ma per quanto riguarda il rafforzamento del sistema delle connessioni web, Becker ha spiegato che Internet non è stato progettato per gestire questo livello di interferenze nelle comunicazioni. “Pertanto, il periodo compreso tra il 2024 e il 2028 è un periodo in cui l’intera rete Internet potrebbe essere messa fuori uso per un periodo di settimane o mesi in caso di un’eruzione solare davvero estrema”, ha affermato il professore.

Cos’è una tempesta solare e quali sono gli effetti sull’uomo e il web

Una tempesta solare è un disturbo della magnetosfera terrestre causato dall’attività del Sole che produce forti emissioni di materia dalla sua corona, le quali generano un forte vento solare. Le particelle ad alta energia contenute in esso vanno a colpire il campo magnetico terrestre dalle 24 alle 36 ore successive all’eruzione del Sole. Questi brillamenti provocano lampi luminosi che possono causare blackout delle telecomunicazioni. Le onde radio sono interrotte dalla ionizzazione prodotta negli strati inferiori della ionosfera e si possono anche verificare guasti nei sistemi elettrici, nei segnali GPS e nelle comunicazioni.