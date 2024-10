Aurora boreale in Italia: paura per i danni della tempesta solare

L’Italia si è trovata sotto un cielo illuminato da un evento raro quanto spettacolare: l’aurora boreale. Questo fenomeno, generalmente visibile solo in regioni vicine al Polo Nord, ha colorato il cielo italiano grazie a una potente tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra. L’esperienza visiva straordinaria, però, è accompagnata da preoccupazioni per i danni che la tempesta solare potrebbe arrecare alle infrastrutture tecnologiche.

L’aurora boreale in Italia dopo la tempesta solare

L’aurora boreale è un fenomeno naturale legato alle tempeste geomagnetiche che si verifica principalmente nelle regioni artiche. Ma la tempesta solare del 10 ottobre 2024 ha permesso che questo spettacolo di luci fosse visibile anche a latitudini molto più basse, come quelle italiane. Questa tempesta geomagnetica di livello G4 ha dato vita a uno spettacolo straordinario. Le regioni italiane del nord, come il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, sono state protagoniste di questo evento straordinario, con il cielo che si è tinto di rosso e viola per diversi minuti.

Il fenomeno è stato ampiamente documentato sui social dove sono state condivise immagini da città come Belluno, Verona e Torino. Anche in Emilia-Romagna e nella zona del Garda sono state segnalate avvistamenti, il che testimonia la vastità dell’evento. L’aurora boreale non è stata solo un fenomeno italiano; anche in altre parti d’Europa, come il Regno Unito e la Germania, è stata osservata, evidenziando la portata globale della tempesta solare.

Preoccupazione per i danni a telefoni e rete internet

Le tempeste geomagnetiche come quella in corso possono infatti avere effetti molto seri sui sistemi elettrici e sulle reti di comunicazione. Il NOAA ha infatti classificato la tempesta come di livello G4, uno dei più alti nella scala che va da G1 (minimo) a G5 (estremo). In casi come questo i rischi riguardano possibili disservizi che potrebbero compromettere la nostra vita quotidiana.

Le tempeste geomagnetiche possono interferire con le linee elettriche, causando surriscaldamento nei trasformatori e potenzialmente provocando blackout elettrici. Questo accade a causa delle correnti geomagneticamente indotte (GIC), che si creano quando il campo magnetico terrestre viene perturbato dal flusso di particelle cariche provenienti dal Sole. In Italia, il rischio di blackout è concreto, soprattutto nelle zone più vicine al fenomeno.

Oltre alla rete elettrica, anche i satelliti in orbita intorno alla Terra sono vulnerabili alle conseguenze di un brillamento solare. Questo fenomeno può infatti danneggiare i sistemi elettronici dei satelliti, compromettendo i segnali GPS e le comunicazioni satellitari. In scenari estremi una tempesta solare distruggerà internet, creando disservizi globali nelle telecomunicazioni e nei sistemi di navigazione, come quelli utilizzati per il traffico aereo e marittimo.

Un altro aspetto critico è la possibilità di un blackout mondiale dopo la tempesta solare. Le comunicazioni radio, soprattutto a frequenze elevate, possono essere interrotte durante eventi geomagnetici di questa portata, influenzando settori vitali come l’aviazione e la marina. L’impatto potrebbe estendersi ulteriormente, coinvolgendo anche le infrastrutture terrestri e causando gravi difficoltà nelle comunicazioni a lunga distanza. Gli effetti delle tempeste geomagnetiche possono colpire anche gasdotti e oleodotti, dove le correnti indotte possono causare corrosione, minacciando la sicurezza delle infrastrutture. Anche le linee ferroviarie e i loro sistemi di segnalazione potrebbero subire danni.