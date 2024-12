Assistere allo spettacolo dell’aurora boreale è sempre suggestivo, soprattutto se avviene in località in cui le condizioni ottimali non si verificano molto spesso. Tuttavia, alcuni fenomeni hanno degli effetti collaterali che fanno preoccupare esperti e non. Lo sanno bene gli agricoltori del Nord America che si sono ritrovati con i trattori “posseduti” a causa delle perturbazioni geomagnetiche. Ma vediamo cosa succede nel dettaglio.

GPS dei trattori automatici impazzito a causa della tempesta solare

I trattori “posseduti” durante l’aurora boreale che si sono visti a maggio e a ottobre del 2024 nel Nord America sono stati ‘vittime’ di tempeste solari estremamente potenti. Gli agricoltori locali hanno raccontato di aver visto ondeggiare avanti e indietro i loro mezzi, un fenomeno che accade a causa delle perturbazioni magnetiche che compromettono i sistemi GPS.

A rendere tutto più evidente è l’incremento dell’attività solare che ha raggiunto il proprio picco. Il Sole, nel corso dell’anno, è stato protagonista di molte esplosioni che, in alcuni casi, hanno provocato sulla Terra grandi nubi di plasma, note come espulsioni di massa coronale (CME).

Le conseguenti tempeste geomagnetiche possono causare dei blackout e le tanto affascinanti aurore boreali. Quella di maggio 2024, provocata da cinque CME consecutive, è stata la più potente degli ultimi 21 anni. È stata infatti classificata estrema: G5 è la soglia più potente raggiungibile.

“I nostri trattori si comportavano come se fossero stati posseduti da un demone. Tutti i miei cugini mi hanno chiamato durante la tempesta per dirmi che ‘le mie aurore boreali’ li stavano facendo impazzire, avendo impatto significativo sull’agricoltura”, ha dichiarato Elaine Ramstad, cacciatrice dilettante di aurore boreali che si trovava in una fattoria di famiglia nel Minnesota settentrionale durante la tempesta geomagnetica di maggio.

È il sistema di navigazione GPS a interferire con le attività geomagnetiche, infatti i trattori non sono gli unici veicoli a essere stati compromessi dall’aumentata resistenza della nostra atmosfera in temporanea espansione.

Perché durante l’aurora boreale possono verificarsi questi fenomeni

I trattori “posseduti” durante l’aurora boreale sono vittime di un fenomeno globale, che ormai si manifesta anche a latitudini tradizionalmente atipiche. Lo spettacolo tipico delle aree in cui si registrano climi estremi si è palesato anche in Italia, al nord Europa e dagli Stati Uniti alla Tasmania.

A scatenare la tempesta solare è stata una gigantesca macchia solare di circa 200mila chilometri e 15 volte il diametro della Terra. Si chiama Behemoth AR3664 ed è incline a emettere potenti brillamenti solari. Si tratta di eruzioni di macchie solari che avvengono sulla superficie del Sole per via di esplosioni di radiazioni elettromagnetiche.

Il fenomeno, oltre a colorare il cielo con sfumature inedite e inaspettate, crea dei disturbi alle strumentazioni terrestri. “La tempesta solare ha reso inutilizzabili per ore i segnali per la navigazione satellitare”, ha spiegato la Noaa, National Oceanic and Atmospheric Administration.

Secondo quanto reso noto dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti d’America, le comunicazioni radio ad alta frequenza sono state interrotte e hanno funzionato in maniera sporadica. Ci sono state ricadute anche sull’atmosfera, gli oceani e la migrazione degli uccelli.