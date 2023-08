Chi sta spesso in cucina conosce bene l’importanza di avere gli utensili giusti. Tra questi ce n’è uno in particolare che in pochi usano bene: si tratta del mestolo con un foro al centro. Molti non sanno a cosa serva quel foro o pensano che serva solo per scolare la pasta quando la si toglie dall’acqua a e allora vediamolo insieme.

Mestolo per la pasta: il buco serve per gli spaghetti

Tra tutti i tipi di pasta che possiamo cucinare, ce n’è uno che è più noioso da pesare sulla bilancia: gli spaghetti. Ed è qui che viene in aiuto il mestolo con il foro, perché quel buco serve proprio per misurare la quantità di spaghetti. Non una quantità generica, ma quella che in teoria dovrebbe essere perfetta per una porzione.

Il foro aiuterà a selezionare la quantità ideale, per una persona, da buttare in acqua senza troppi problemi. La quantità selezionata usando il mestolo ha infatti un peso medio di circa 80 grammi, che è solitamente la quantità di pasta consigliata dai nutrizionisti.

Così facendo oltre ad assicurarsi di seguire un’alimentazione sana, si eviteranno inutili sprechi di cibo.

Mestolo di legno o di silicone? Quale è meglio usare

Quando scegliamo gli utensili da cucina dobbiamo necessariamente prestare attenzione al materiale con cui sono fatti. Sia il silicone sia il legno hanno infatti pro e contro, anche se servono solo per prendere e misurare la pasta.

Per il silicone dobbiamo stare attenti prima di tutto alla qualità del materiale. Quando compriamo un mestolo in silicone, per valutare la sua sicurezza, guardiamo se c’è apposto sulla confezione il marchio CE. Inoltre proviamo a piegare leggermente il materiale: se appaiono colorazioni strane o crepe, vuol dire che è stato aggiunto altro ed è meglio non comprare.

Il legno è ottimo invece perché è un materiale naturale, ma tende a deteriorarsi soprattutto a causa dell’umidità, che favorisce lo sviluppo di batteri e muffe. Inoltre, per evitare il rilascio di piccole schegge nei cibi deve essere sostituito di frequente.

Arrivati a questo punto c’è solo un elemento che può aiutarvi definitivamente nella scelta: il lavaggio dell’utensile.

Che materiale metto in lavastoviglie?

Se silicone e legno hanno entrambi vantaggi e svantaggi, c’è una qualità che appartiene solo a uno dei due: la facilità di pulizia.

Il silicone, anche se trattiene profumi e quindi bisogna fare un pochino di attenzione, si lava facilmente e può andare in lavastoviglie. Il legno, al contrario no. Richiede un lavaggio manuale e un’attenta asciugatura.