Quando si parla di wrestling, è impossibile non pensare a Hulk Hogan. Icona degli anni ’80 e ’90, con i suoi baffi biondi e il celebre “Hulkamania”, ha segnato un’epoca, trasformandosi da eroe muscoloso del ring a personaggio televisivo popolare. Ma dietro l’immagine da duro, si nascondeva una vita privata turbolenta, segnata da relazioni complicate, in particolare quella con la figlia, Brooke Hogan.

La famiglia Hogan ha spesso attirato l’attenzione mediatica, anche il reality Hogan Knows Best, andato in onda tra il 2005 e il 2007, ha contribuito alla notorietà. Proprio lì molti spettatori hanno conosciuto meglio Brooke, la figlia maggiore di Hulk, che sembrava vivere in simbiosi con il padre. Tuttavia, quel rapporto così stretto ha subito delle incrinature nel corso degli anni, fino a un allontanamento definitivo.

Hulk e Brooke Hogan, un legame familiare complesso

Brooke e Hulk Hogan sono stati a lungo inseparabili. Lei era la “piccola di casa” e il padre la proteggeva da tutto e da tutti. Proprio questo senso di estrema protezione è stata la causa delle dinamiche familiari tossiche che si sono avvicendate tra i due. A raccontarlo è stata la stessa Brooke, che negli ultimi anni ha condiviso pubblicamente le sue difficoltà nel gestire il rapporto con il padre.

La rottura definitiva è arrivata nel settembre 2023, quando Brooke ha scelto di non partecipare al terzo matrimonio del padre con Sky Daily. Una scelta forte, che ha sancito una distanza emotiva già presente. L’ultima conversazione tra i due risale a due settimane prima delle nozze: Brooke aveva espresso affetto e preoccupazione per la salute del padre, ma l’incontro si è chiuso con amarezza e ulteriori incomprensioni.

Nonostante tutto, Brooke ha sempre affermato di voler bene a suo padre e di aver fatto il possibile per salvare il loro legame. Dopo la scomparsa di Hulk Hogan, avvenuta il 24 luglio 2025, la donna ha dichiarato di sentirsi in pace: aveva avuto l’occasione di dirgli “ti voglio bene” prima dell’ultimo addio alla leggenda del wrestling.

.

A rendere ancora più complessa la situazione tra padre e figlia, anche la madre Linda, prima ex moglie di Hulk, che ha puntato il dito contro l’ex marito, definendolo la causa principale dell’allontanamento con la figlia. I problemi familiari di Brooke però vanno oltre: la stessa Brooke ha raccontato di aver subito anni di manipolazione emotiva e di aver dovuto mettere sé stessa al primo posto per proteggersi.

Chi è e cosa fa Brooke Hogan oggi

Brooke Hogan oggi è molto diversa dalla ragazza bionda che sognava la carriera musicale. Dopo aver tentato senza grande fortuna la strada dello spettacolo – con un reality tutto suo e un paio di album – ha scelto una vita più riservata e concreta.

Brooke oggi vive a Nashville, lontano dai riflettori. Ha fondato la sua azienda, BB Designs by Brooke, specializzata in design d’interni e staging immobiliare. Un lavoro creativo e lontano dal clamore mediatico che ha accompagnato i suoi primi anni di carriera.

Sul fronte personale, nel 2022 ha sposato in gran segreto Steven Oleksy, ex giocatore di hockey NHL e il 15 gennaio 2025, i due sono diventati genitori di due gemelli, Oliver e Molly. Oggi Brooke si descrive come una donna serena, impegnata a costruire una nuova vita per sé e per la sua famiglia, lasciandosi alle spalle il padre Hulk Hogan le ombre del passato.