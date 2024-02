Fare coming out in un modo spesso sessista come quello del calcio non è certo facile e ancor più divertirsi nel trasformarsi in una drag queen.

Il protagonista della nostra storia è Zander Murray, il primo calciatore professionista scozzese ad aver fatto coming out, dichiarandosi gay nel settembre del 2022.

Ora Zander ha voluto fare un passo in più, provando l’esperienza di una trasformazione in una in una drag queen: “Calcio e drag queen non sono mai stati nella stessa frase”, ha dichiarato il 31enne attaccante, al momento sotto contratto con il Bonnierigg Rose Athletic.

Così Zander ha incontrato l’artista drag Sam Carlin, 17 anni, noto anche come Cherry West, all’Edinburgh Pride e ha pianificato questa collaborazione unica.

“È stata un’esperienza unica e fantastica. Abbracciare il mio lato queer è stato qualcosa con cui ho lottato, quindi è stato bello”, ha dichiarato il calciatore.

