Il 'demone fantasma': le immagini sono da brivido

Una dog sitter ha dichiarato di aver catturato in un video un “fantasma demone” che passava di notte in un parco noto per la fama di essere infestato.

La ‘Grey Lady’ di Clumber Park

Hannah e Dave Rowett stavano portando a spasso i loro labrador la mattina presto attraverso la Clumber Park, nel Nottinghamshire, quando Hannah ha avuto la sensazione di ‘non essere sola’.

La 52enne ha rapidamente tirato fuori il telefono e ha catturato un’inquietante sagoma bianca che attraversava il sentiero davanti a lei, dando l’impressione di strisciare. Dopo aver rivisto il video, la donna si è rivolta al marito dicendo di aver appena visto un fantasma.

Si dice che Clumber Park, uno dei parchi nazionali più visitati del National Trust, sia infestato da uno spirito femminile chiamato “Grey Lady” che, secondo quanto riferito, è stato visto più volte e caratterizzato da un lungo mantello grigio.

Le immagini da paura

La clip di Hannah era originariamente una foto “dal vivo”, in cui i fotogrammi successivi vengono uniti per creare un breve video, ma la donna l’ha convertita in modo da poterla condividere su Facebook, dove è subito diventata virale.

“Inizialmente pensavo fosse un cane, ma poi quando lo guardo è più una forma di tipo umano – ha dichiarato Hannah – Dave stava ancora tirando fuori uno dei cani dall’auto e ho sentito che non ero da sola. Ho scattato una foto e mentre lo facevo è passata attraverso la fotocamera”.

“Ho seguito la figura con la mia torcia, l’ho rivista, poi mi sono rivolta a Dave e ho detto ‘Ho appena visto un fantasma e ce l’ho davanti alla telecamera’.

Dal parco alla casa infestata

Hannah, che gestisce il pub e ristorante ‘The White Lion’ a Worksop con Dave, ha anche raccontato di essere cresciuta in una casa dove “regolarmente” vedeva un vecchio che si diceva che la infestasse.

Non a caso, qualcuno sui social ha sottolineato come questa ‘tendenza’ di Hannah a vedere fantasmi possa averla portata a vedere un essere soprannaturale in quello che magari era del semplice fumo o foschia mattutina…