Il pauroso morso dello squalo: la ripresa della videocamera è da brividi

Il pauroso morso di uno squalo visto da una prospettiva assolutamente agghiacciante. Arrivano da Tiger Beach. nella Bahamas, le immagini di una serie di morsi di uno squalo ad una microcamera Go Pro sui fondali marini.

“Questa è Jitterbug, una dei miei squali preferiti ma anche una che devo tenere d’occhio quando mi sta intorno – ha raccontato l’autore delle riprese, Steve Drzewoszewski – ha morso la mia Go Pro per tre volte e nell’ultima occasione se l’è pure portata in giro per quale minuto, lasciandola poi cadere sulla sabbia. Ovviamente non prima di averla masticata per un po’!”.

Video tratto da: IPA / Steve Drzewoszewski via ViralHog