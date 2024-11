Nuota nei Caraibi quando viene aggredita da uno squalo: il video da brividi

Esperienza da brividi per una giovane che stava facendo snorkeling nelle acque delle Isole Vergini britanniche, nei Caraibi: mentre nuotava nelle acque cristalline ammirando i pesci colorati, la ragazza è stata improvvisamente attaccata e morsa da uno squalo nutrice.

“Ho sentito una specie di sibilo d’acqua e ho sentito qualcosa che mi bloccava il braccio – ha raccontato la ragazza – Pensavo fosse uno scherzo di mio marito ma mi son subito accorta dal dolore che era qualcosa di diverso”.

“Avevo gli occhialini che mi bloccavano la vista laterale e mi sono dovuta girare per capire cosa fosse e a quel punto ho visto uno squalo più grande di me attaccato al mio braccio. Ho tirato via il braccio, fortunatamente proprio quando lui lo stava lasciando e sono nuotata via”, ha aggiunto la ragazza.

Da segnalare come quanto accaduto alla giovane sia un episodio piuttosto raro: in genere gli squali nutrice non aggrediscono l’uomo, a meno che non siano provocati, ad esempio tirandogli la coda ma, come si vede dalle immagini, non è stato questo il caso.

Video tratto da: IPA / ViralHog