Il tuffo maldestro dell'atleta olimpico davanti a Macron

Brutta figura per Alexis Jandard: il 26enne tuffatore francese è scivolato sul trampolino mentre stava per tuffarsi in acqua durante l’inaugurazione del nuovo centro acquatico di Saint-Denis, a nord di Parigi, alla presenza del presidente transalpino Emmanuel Macron.

L’ironia di Jandard

Il nuotatore ha commentato con molta autoironia l’accaduto in un post sul suo profilo X: “Grazie per il supporto per quello che mi è accaduto – ha detto Alexis – Per vostra informazione, la mia schiena sta bene, ma il mio ego….”

Due medaglie ai Mondiali

Jandard ha preso parte alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 e si è qualificato per Parigi 2024; tra i suoi risultati migliori c’è l’argento nella squadra mista ai Mondiali di Budapest 2022 e il bronzo nel sincro 3m ai Mondiali di Fukuoka 2023.