Il Giappone arriva con una preoccupante profezia su una nuova guerra mondiale, lo fa attraverso il Defense of Japan 2024, un documento ufficiale che analizza la situazione geopolitica odierna e che vede a rischio l’area dell’Indo-Pacifico.

Il Paese del Sol Levante si trova in una condizione di tensione e preoccupazione a causa dell’offensiva russa sull’Ucraina, che presto potrebbe allargare i propri orizzonti e rappresentare una minaccia proprio per l’Asia orientale.

Il report della Difesa giapponese: da dove arriva la guerra

“Il Giappone sta affrontando l’ambiente di sicurezza più severo e complesso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Non si può escludere che una situazione seria simile all’aggressione della Russia contro l’Ucraina possa verificarsi in futuro nella regione indo-pacifica, in particolare nell’Asia orientale”, questo si legge nel report che preannuncia una profezia su una nuova guerra mondiale.

Il riferimento è alla pressione esercitata dalla Cina e alla questione di Taiwan. La preoccupazione riguarda anche la possibilità di un’offensiva nucleare da parte della Corea del Nord.

Il Libro Bianco sulla Difesa del Giappone cita la posizione estera di Pechino e le sue attività militari. La Cina rappresenta “una sfida strategica senza precedenti e la più grande a cui il Giappone dovrebbe rispondere con il suo potere nazionale globale e in cooperazione e collaborazione con i suoi alleati, i Paesi che la pensano allo stesso modo e altri”.

Per il Giappone è prioritario “stabilizzare la situazione attorno a Taiwan”, per preservare una minaccia che interesserebbe l’intera comunità internazionale. Pericolose vengono definite le esercitazioni militari sempre più intense di Russia e Cina attorno al Paese del Sol Levante.

La Corea del Nord, si legge sempre nel report, è “una minaccia ancora più grave e imminente per la sicurezza nazionale del Giappone”, visto il massiccio investimento sul nucleare tramite nuovi missili a combustibile solido e satelliti spia.

Il Giappone teme la Russia e la Cina: le previsioni

Il Giappone, attraverso il Libro Bianco della Difesa, analizza la situazione geopolitica odierna e si sbilancia su una profezia che riguarda una nuova guerra mondiale nel 2024. La sua preoccupazione riguarda la mancanza di valori universali nei rapporti internazionali. Il riferimento è alla Russia, alla Cina e alla Corea del Nord.

Il ministro della Difesa giapponese, Kihara Minoru, sostiene che “nessun Paese può proteggere da solo la propria sicurezza”. Ecco perché chiede di rafforzare le alleanze con le nazioni con cui Tokyo condivide valori universali e interessi strategici.

Il Paese del Sol Levante prevede un’imminente offensiva di Putin, alleata con la Cina e la Corea del Nord. Non è solo il nucleare a rappresentare una minaccia. Pechino “ha anche condotto bombardieri e navigazioni navali congiunte con la Russia nelle vicinanze del Giappone”.

Inoltre “la Russia sta continuando le sue attive attività militari nei Territori del Nord, che sono intrinsecamente del Giappone, sotto occupazione illegale”. Tutto questo sarebbe volto a dimostrare una forza senza precedenti, pronta a essere scagliata contro il Giappone, con conseguenze che riguarderebbero il mondo intero. In conclusione, non solo è mpossibile stabilire oggi quando finirà la guerra in Ucraina, ma pare che una minaccia globale sia sempre più vicina.