L'assalto proibito a Capri, col motoscafo tra i Faraglioni

“Le isole del golfo sono prese d’assalto dagli incivili del mare. Sono quotidiane le segnalazioni che i cittadini inviano al deputato Borrelli per denunciare i comportamenti scorretti di tantissimi pseudo comandanti che infestano i nostri mari. Negli ultimi giorni sono tre gli skipper sanzionati per aver attraversato i Faraglioni di Capri, mentre continuano le invasioni di decine se non centinaia di barche nella baia della Corricella, a Procida, ogni fine settimana”.

Così scrive su Facebook il deputato Francesco Emilio Borrelli condividendo un video sui suoi profili social.