L'uomo affronta l'orso: l'esito della sfida è a sorpresa

Cosa si fa per non difendere il proprio congelatore portatile? Di tutto, anche sfidare un orso.

E’ quanto successo ad un uomo che stava pranzando in un locale di Gatlinburg, nel Tennessee: vedendo un orso di una considerevole stazza cercare di ‘scassinare’ il suo frigo, l’individuo è uscito e senza paura ha cercato di spaventare il corpulento plantigrado che in un primo momento ha provato a inseguire l’uomo, per poi desistere.

Dal canto suo, l’uomo è rientrato nel ristorante tra gli applausi degli esterrefatti spettori della vicenda.

Video tratto da: IPA / ViralHog