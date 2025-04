L'orso gioca sull'altalena: l'uomo lo caccia in un modo mai visto

Un uomo aveva realizzato un’altalena per i suoi figli nel giardino vicino a casa: il gioco ha però attratto un orso, che s’è messo a ciondolarsi senza pausa ‘occupando’ il gioco.

A questo punto, il padre ha deciso di cacciarlo in un modo originale quanto spericolato. Come? Semplice, travestendosi da orso e correndo verso il ‘rivale’ che, spaventato se l’è data a gambe.

Da sottolineare come gli orsi si mettano in posizione verticale sulle zampe posteriori quando vogliono minacciare eventuali rivali o nemici: proprio leggendo la posizione dell’uomo trasvestito come una minaccia di un suo simile, l’orso giocherellone ha preferito darsi alla fuga.

Video tratto da: IPA / Rodney Clark via ViralHog