Doveva essere un normale servizio fotografico sulla splendida costa di Palos Verdes, in California, ma le cose non sono decisamente andate come previsto per una bella modella.

Kate Loshkareva, questo il nome della 27enne modella, ha infatti ‘improvvidamente’ deciso di avvicinarsi all’acqua per rendere più belli i suo scatti.

La scelta s’è però rivelata un vero e proprio boomerang quando un’ondata imprevista l’ha travolta e le ha fatto perdere l’equilibrio, trascinandola nell’acqua sottostante.

Dopo alcuni momenti di paura in cui la troupe non riusciva più a trovarla e, temendo per la sua vita (tra rischio di affogamento o possibili colpi alla testa subiti sulle rocce) aveva chiamato anche la polizia, Kate è riuscita a riemergere dai flutti in una grotta vicina ed ha immediatamente chiamato aiuto.

Soccorsa, Kate s’è rapidamente ripresa, riportando solo qualche contusione e graffio, riuscendo perfino a sorridere dopo un’esperienza che poteva essere decisamente drammatica.

Video tratto da: IPA / SWNS