Lasciano il lavoro per girare il mondo con i figli

Alessio Sacchi e Claudia Casisa, marito e moglie, rispettivamente di 36 e 35 anni, hanno preso una pausa dal loro lavoro per fare il giro del mondo con i figli. Partenza fissata il 29 settembre.

Addio al lavoro

“Abbiamo deciso di partire per un un lungo viaggio intorno al mondo con tutta la famiglia: saremo noi e i nostri due bimbi, Leonardo e Lorenzo, di 2 e 6 anni. Prima tappa il Messico”, afferma Alessio, che si è dimesso dal ruolo di dirigente del comune di Porto San Giorgio.

La scuola in viaggio

“In tanti ci hanno chiesto della scuola, ma non è un problema: la faremo in giro per il mondo perché secondo il nostro parere la scuola è fuori e non dentro quattro mura – spiega Claudia, maestra d’asilo che si è presa una lunga aspettativa dal lavoro – Abbiamo sempre investito nell’educazione e nella famiglia. Anche questo progetto sarà un investimento”.

Un anno in viaggio (forse…)

L’idea della famiglia è di tornare tra un anno, “ma – affermano – non ci siamo dati un limite“.

(ANSA – Servizio di Gianluigi Basilietti)