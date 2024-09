La presenza dei ciclisti a bordo di Luna Rossa, il celebre yacht da regata italiano, ha suscitato curiosità e interesse nel mondo della vela. Questo team di atleti, noti anche come “cyclor”, svolge un ruolo cruciale nelle prestazioni dell’imbarcazione, contribuendo a renderla più competitiva nelle gare come la prestigiosa America’s Cup o le competizioni nel Mar Mediterraneo. Ma chi sono esattamente questi ciclisti e quale funzione svolgono a bordo di Luna Rossa?

Chi sono i cyclor di Luna Rossa, i ciclisti che pedalano in acqua

I cyclor di Luna Rossa sono un gruppo di atleti altamente specializzati, provenienti dal mondo del ciclismo, che sono stati integrati nell’equipaggio dello yacht. A differenza dei tradizionali grinder, che utilizzano le braccia per azionare i meccanismi a bordo, i cyclor utilizzano le gambe per generare potenza. Questa scelta è stata adottata a partire dal 2017 per sfruttare la maggiore forza delle gambe rispetto alle braccia, un concetto ispirato alla fisiologia umana e all’efficienza meccanica.

La loro presenza è fondamentale per alimentare i sistemi idraulici della barca. Questi sistemi controllano le appendici mobili, come i foil e il timone, che sono essenziali per la navigazione. Grazie alla forza prodotta dalle loro pedalate, i cyclor possono generare l’energia necessaria per mantenere Luna Rossa in equilibrio e garantire una manovrabilità ottimale anche nelle condizioni di vento più impegnative.

Durante le gare, i ciclisti si posizionano ai lati dell’imbarcazione e pedalano senza sosta, generando la potenza necessaria per gestire le vele e gli altri meccanismi a bordo. Con la loro pedalata, in media producono di circa 2mila watt a regata.

Tutte le curiosità su Luna Rossa e da chi è composto l’equipaggio

Luna Rossa è molto più di una semplice barca a vela; è un concentrato di tecnologia, design e strategia. Il team che compone l’equipaggio è formato da professionisti altamente qualificati, ognuno con un ruolo specifico. Oltre ai cyclor, a bordo troviamo il timoniere, il tattico, i randisti e altri specialisti che lavorano in sinergia per ottenere il massimo dalla barca.

L’equipaggio di Luna Rossa è composto da alcuni dei migliori velisti al mondo, tra cui i timonieri Francesco Bruni e James Spithill, i trimmer Umberto Molineris e Andrea Tesei, i cyclors Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia, e il direttore tecnico Max Sirena. La loro preparazione atletica e mentale è fondamentale per affrontare le sfide della regata. Ogni membro dell’equipaggio ha un compito preciso e la coordinazione tra di loro è essenziale per il successo in gara.

Luna Rossa è equipaggiata con i cosiddetti foil, appendici idrodinamiche che consentono alla barca di “volare” sull’acqua riducendo l’attrito. Grazie ai foil, l’imbarcazione può raggiungere velocità elevate, superando spesso i 50 nodi. Questa tecnologia è frutto di anni di ricerca e sviluppo, e rappresenta uno dei segreti del successo di Luna Rossa nelle competizioni.

Un altro aspetto interessante è il costo della barca: costruire e mantenere un’imbarcazione come Luna Rossa richiede un investimento notevole. Si stima che il budget necessario per partecipare all’America’s Cup, inclusi i costi di progettazione, costruzione e gestione del team, possa superare i 100 milioni di euro.