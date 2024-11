Recentemente intervistata dal Corriere della Sera, Margot Sikabonyi ha parlato del suo percorso, di come il successo nella fiction Un Medico in Famiglia l’abbia resa prigioniera e di come la sua vita sia radicalmente cambiata. Celebre per il ruolo di Maria Martini, l’attrice ha raccontato di sentirsi incatenata a un personaggio che le ha donato fama ma anche molte difficoltà, nonostante il grande affetto del pubblico.

Nella sua intervista, Sikabonyi si è aperta con sincerità sul viaggio personale e professionale che l’ha portata oggi a essere non solo attrice ma anche insegnante di yoga e scrittrice. Questo percorso ha rappresentato per lei una rinascita, segnando il distacco da un passato che non la rappresentava più.

Vita e carriera di Margot Sikabonyi di “Un Medico In Famiglia”

Margot Sikabonyi, all’anagrafe Laura Marguerite Sikabonyi, nasce a Roma nel 1982, figlia di madre canadese e padre ungherese. L’incontro dei suoi genitori avvenne in Canada, dove il padre, geologo, conobbe sua madre, allora studentessa universitaria. Innamoratisi, i due si trasferirono in Italia, dove Margot e il fratello nacquero e crebbero.

La carriera di Margot ebbe inizio precocemente. A soli undici anni entrò nel mondo della recitazione, iniziando con piccoli ruoli in televisione e cinema. La vera svolta arrivò nel 1998, quando fu scelta per il ruolo di Maria Martini nella popolare fiction Un Medico in Famiglia. Con questo personaggio diventò un volto noto nelle case degli italiani, interpretando la primogenita del dottor Lele Martini (Giulio Scarpati) e nipote dell’amatissimo nonno Libero, interpretato da Lino Banfi.

La sua presenza nello show durò per ben nove stagioni, dai quattordici ai trentuno anni. Un periodo lungo e complesso, durante il quale Margot ha vissuto situazioni personali difficili, come la perdita del padre e un’adolescenza vissuta tra set e responsabilità artistiche. Sul set, Margot ha stretto forti legami con colleghi come Claudia Pandolfi e Michael Cadeddu, rendendo l’esperienza ancora più speciale. Questi rapporti, nati davanti alle telecamere, hanno accompagnato molti dei momenti più significativi della sua carriera.

La vita dopo la serie: cosa fa oggi Margot Sikabonyi

Una volta lasciata Un Medico in Famiglia, Margot ha sentito il bisogno di reinventarsi, di trovare un percorso lontano dalle telecamere e dal mondo che l’aveva vista crescere. Dopo anni di successo ma anche di insoddisfazione, l’attrice ha deciso di viaggiare e studiare: si è trasferita a Parigi per seguire corsi di recitazione e, successivamente, ha intrapreso studi di biologia marina alle Hawaii, attratta dal contatto con la natura e dall’energia del mare. Le Hawaii rappresentarono per lei una rinascita, dove, come racconta, “la forza della natura ha iniziato a curarmi”.

Nonostante i tentativi di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, Margot ha poi accettato nuove proposte, anche se con una prospettiva diversa. In parallelo alla sua carriera di attrice, ha intrapreso un percorso olistico di yoga e meditazione, diventando insegnante di yoga nel 2008. Ha anche approfondito discipline come lo sciamanesimo, incontrando guide spirituali in luoghi come Bali e le Hawaii, dove ha vissuto esperienze di introspezione. Attraverso questi percorsi, ha cercato di connettersi più profondamente con se stessa, cosa che la ha aiutata a superare momenti difficili, come il divorzio.

Oggi Margot Sikabonyi è anche autrice. Ha recentemente pubblicato il romanzo Lara vuole essere felice, una storia che segue il percorso di una donna comune alla ricerca di sé stessa e della felicità, un tema che rispecchia molto della sua esperienza personale. Il romanzo unisce spiritualità e crescita interiore, narrando la scoperta di una vita autentica e libera dal peso delle aspettative sociali.

L’amore con il collega Pietro Sermonti e con Jacopo Lupi

Anche la vita sentimentale di Margot Sikabonyi è stata segnata da eventi significativi. Durante le riprese di Un Medico in Famiglia, l’attrice ha avuto una relazione con il collega Pietro Sermonti, interprete di Guido Zanin nella fiction. I due vissero una storia intensa e complessa, che si protrasse per sei anni tra il set e la vita reale. Questo rapporto segnò profondamente Margot, poiché con Sermonti si trovava a girare anche scene romantiche che rispecchiavano il loro legame reale. Tuttavia, la relazione terminò nel 2009.

Successivamente, Sikabonyi ha conosciuto Jacopo Lupi, un ceramista con cui ha condiviso un’importante fase della sua vita. Insieme hanno avuto due figli: Bruno James, nato nel 2015, e Leonardo, nato nel 2017. Anche questa relazione si è però conclusa, portando l’attrice a diventare una madre separata. Durante l’intervista al Corriere della Sera, Margot ha descritto come, dopo la fine del suo matrimonio, abbia affrontato un periodo difficile e doloroso, ma anche di crescita personale.