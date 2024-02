Il cashmere è una fibra tessile morbida e pregiata, formata col pelo della Capra Hircus. Il nome proviene direttamente dal Kashmir, regione storica (attualmente divisa fra India, Pakistan e Cina) da cui sin dai tempi di Marco Polo cominciò l’esportazione del tessuto verso l’Europa.

Assai più morbido ed isotermico della comune lana, il cashmere può essere portato direttamente sulla pelle senza prurito. Non c’è dubbio: una volta indossato il cashmere difficilmente si fa ritorno verso la lana.

Va detto però che la fibra è assai delicata e facilmente rovinabile. Non è raro, infatti, che si formino pelucchi. Scopriamo insieme un antico segreto per ovviare al problema.

Freezer, alleato del cashmere

Un metodo utilizzato dalle nostre nonne per evitare la formazione dei famigerati pelucchi prevede di mettere i capi in cashmere nel congelatore. Tutto ciò che bisogna fare è:

prendere il maglione appena lavato e asciugato;

inserirlo in una busta trasparente per indumenti;

per indumenti; riporre la busta chiusa nel freezer per una notte intera;

al mattino togliere il maglione dalla busta;

lasciarlo “scongelare” a temperatura ambiente prima di riporlo nell’armadio.

Con questo segreto direte magicamente addio ad ogni pelucco. Perché ciò accade? Semplice: il freddo compatta le fibre di lana di cui è fatto il maglione e così… niente più pallini! A seconda della frequenza con cui indossate il capo, il metodo può essere ripetuto più volte.

Ma non solo cashmere: questo rimedio della nonna è utilissimo per ogni indumento in lana con la tendenza a perdere peli.

Come lavare il cashmere