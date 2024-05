Che sia la lussuosa residenza di Miami o il prestigioso appartamento in zona Brera a Milano, trovare a casa Bobo Vieri e la bellissima moglie Costanza Caracciolo è davvero un’impresa.

Da giramondo quali sono, però, le due star vogliono godere appieno degli spazi e delle comodità delle pareti domestiche appena ne hanno la possibilità, in compagnia delle loro bimbe Stella ed Isabel.

Tapiri d’oro a Milano

All’insegna del minimal chic, la residenza milanese della famiglia Vieri è molto luminosa ed accogliente.

Bianco e grigio chiaro per la cucina, le pareti e gli arredi, maxi divano per il relax nella zona living, tante foto appese ai muri e mensole che ospitano, tra gli altri oggetti di design, anche gli immancabili tapiri d’oro “conquistati” negli anni.

Non mancano, ovviamente, ampie armadiature di gusto moderno, per tenere tutto in ordine perfetto.

L’angolo per guardare la TV è raccolto ed intimo, l’ideale per regalarsi momenti di pace e serenità tra un impegno professionale e l’altro.

Costanza mostra spesso sui social i suoi ultimi acquisti di accessori per la casa tra cui spiccano specchi con eclettiche cornici dorate, che ricordano le figure stilistiche tipiche di Salvador Dalì.

Preziose modanature ingentiliscono il total white delle pareti della zona bagno.

Bobo si diverte anche a giocare con le console vintage di famosi videogiochi, come quella del mitico Arcade “Ghosts and Goblins” che troneggia nella grande cameretta delle bimbe.

L’ambiente dove Stella ed Isabel possono giocare indisturbate è ricco di elementi in legno, tavolini e sedie a misura di bambino ed un mare di giocattoli. Grazie alle enormi finestre di cui è dotato, è letteralmente inondato dalla luce.

Terrazza sull’oceano a Miami

La residenza in Florida della coppia è un loft in un grattacielo di Miami, impreziosito ad un’ampia terrazza con piscina, da cui si gode una visuale mozzafiato sull’Atlantico.

Toni dal bianco al beige per l’arredamento di stile moderno, essenziale ma di gusto, con diversi elementi di design che non passano certo inosservati. Anche qui non può mancare un confortevole divano oversize e delle belle poltrone per accogliere gli ospiti.

La cucina si sviluppa attorno a un’isola attrezzata con il piano di marmo, arricchita da mobili in bianco lucido ed elettrodomestici di ultima generazione.

