Natasha Hovey ha fatto innamorare gli italiani con il personaggio di Sandy Walsh in “Acqua e Sapone” di Carlo Verdone. All’epoca della pellicola l’attrice aveva 16 anni, più o meno come la giovane baby modella statunitense giunta a Roma per delle sfilate interpretata nel film del regista italiano. Di lei, lo stesso Verdone ha ricordato in un post la dolcezza emanata dal suo viso, e molti fan si sono chiesti che fine abbia fatto la piccola Sandy.

L’appello di Carlo Verdone per trovare Natasha Hovey

Carlo Verdone, su Instagram, ha pubblicato una foto di Natasha per ricordare l’uscita del film “Acqua e Sapone” nel 1983. “Una bella atmosfera, la presenza efficace della Sora Lella, il roscio Fabrizio Bracconeri, l’amabile Florinda Bolkan e tanti trasteverini e testaccini come generici parlanti”, ha scritto il regista.

“La foto che state vedendo l’ho ritrovata qualche mese fa dentro un vecchio album”, ha aggiunto, “ed è il volto della protagonista esordiente Natasha Hovey. La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente. Natasha, nata a Beirut, aveva il papà americano, un musicista che viveva a Boston. Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all’epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia”.

Verdone ha descritto l’allora giovanissima Natasha “elegante in tutto. La luminosità del suo sorriso non poteva non incantare”. Il regista ha svelato di averla convinta a prendere parte ad “Acqua e Sapone” dopo un lungo provino. Si sarebbe trattato del suo primo ruolo in un film e lei era timida e riservata.

“Ma riuscimmo nell’impresa e insieme costruimmo un duetto perfetto”, si legge ancora nel post. La foto pubblicata su Instagram venne scattata dallo stesso Carlo Verdone, come lui stesso ha spiegato, sul litorale di Ostia durante una pausa di un altro film che i due interpretarono insieme, “Compagni di Scuola”. “E mi mette tanta nostalgia per la tirannia del tempo che passa sempre più veloce”, ha sottolineato il comico.

Sempre Verdone ha ipotizzato che l’ex attrice viva tra Miami e Parigi, sia sposata e “dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l’immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà”.

La risposta di Natasha Hovey: cosa fa oggi l’attrice

L’appello di Carlo Verdone non è rimasto inascoltato e Natasha si è veramente fatta viva. Rintracciata dal Corriere della Sera, l’attrice ha replicato: “Sono stupita da tanto clamore. Mi hanno chiamato amici dall’Italia per avvertirmi dell’appello di Carlo Verdone che si chiedeva sui social dove fossi. Eccomi, vivo a Miami e sono la sua Sandy!”.

Oggi Natasha Hovey è sposata con un medico reumatologo e ha un figlio, David, di 24 anni. Dopo altri lavori per la Rai e alcuni sceneggiati si è trasferita in Francia proprio per amore del marito.

“I miei si sono separati, volevo una vita diversa. Una storia che fosse per sempre. Così sono volata a Parigi e ho sposato il mio compagno nel 1999, trovandomi a vivere una specie di transfert. Il sentimento che avevo per il cinema si è trasformato in un amore assoluto verso mio marito, parigino, e il nostro ragazzo”, ha spiegato l’attrice.

La carriera di Natasha Hovey dagli esordi al successo

Il debutto di Natasha Hovey è stato proprio nel 1983 con “Acqua e Sapone”, come già detto, a cui ha fatto seguito, un anno dopo, “Giochi d’estate” di Bruno Cortini. Nel 1985 ha preso parte al film horror “Demoni” di Lamberto Bava, prodotto da Dario Argento, e al docu-film “Il mondo dell’orrore di Dario Argento”.

Cinque anni dopo il suo primo ruolo in una pellicola, è tornata sul set con Carlo Verdone per “Compagni di scuola”. Negli anni successivi ha preso parte a “Volevo i pantaloni”, “Orquesta Club Virginia” e “Bugie rosse”.

Attiva anche in tv, ha preso parte ad alcune pubblicità, come quella della Piaggio, dell’Acqua Fiuggi, della Barilla e della Ferrarelle. Ha inoltre lavorato con registi come Sergio Sollima in “Uomo contro Uomo” e Paolo Poeti in “Senza scampo”. È stata anche sul set de “La piovra 7 – Indagine sulla morte del Commissario Cattani” di Luigi Pirelli, con un cameo di Remo Girone, e su quello di “Mamma per caso” di Sergio Martino.

Cosa fa oggi l’attrice di “Acqua e Sapone” e “Demoni”

Dopo aver vissuto in Francia, l’attrice da qualche anno si è trasferita a Miami con la sua famiglia. “Un posto de matti”, come lo ha definito la stessa Natasha Hovey in romanesco, ma più vicino al suo spirito latino. Negli Usa ci sono anche le sorelle: una vive vicino a Natasha, l’altra in Oregon.

Natasha Hovey ha rivelato di tornare in Italia due o tre volte all’anno perché la madre si è stabilita a vivere a Sud di Napoli. E ha spiegato di tenersi alla larga dai social newtork. Ha però rassicurato tutti i suoi fan sul fatto che contatterà Carlo Verdone privatamente, e di sicuro andrà a trovarlo la prossima volta che tornerà nel Belpaese.