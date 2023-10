Momenti di terrore per una giovane paracadutista impegnata in un lancio a Kemerovo, in Russia: il suo paracadute non s’è aperto e la ragazza è finita in una spirale senza controllo a migliaia di metri d’altezza e cadendo a oltre 200 km/h.

Per sua fortuna, l’istruttore s’è lanciato dall’aereo, l’ha raggiunta ed è riuscito ad aprirle il paracadute in extremis, salvandola da una terribile morte.