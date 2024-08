Manette Baillie, una donna di 102 anni, è diventata la paracadutista più anziana della Gran Bretagna dopo essersi lanciata da un aereo a 2.133 metri di altezza nel giorno del suo compleanno.

Manette, ‘nonnina’ spericolata’

La spericolata ‘nonnina’, ha preso parte a un lancio in tandem al Beccles Airfield nel Suffolk, il primo della sua vita effettuato per festeggiare al meglio il compleanno. Manette ha confessato di essere rimasta “senza fiato” dopo il salto, compiuto per raccogliere fondi a favore dell”East Anglian Air Ambulance, la Motor Neurone Disease Association e la Benhall Village Hall.

“Ho avuto un po’ di paura. Devo ammettere che ad un certo punto ho dovuto chiudere gli occhi – ha aggiunto la donna – L’ho fatto anche per mandare un messaggio: voglio che le altre persone che stanno per raggiungere gli 80 e i 90 anni non rinuncino a nulla ma continuino a vivere la loro vita.”.

“Per quanto mi riguarda, sicuramente sono stata molto fortunata a essere così in forma e in salute da permettermi questa esperienza: altre persone della mia età sono bloccate dall’artrite e io no. Il mio segreto? La comunità, gli amici e stare tra le persone”, ha concluso Manette.

Dalla Ferrari al paracadute in due anni

Manette, che ha prestato servizio nel Woman’s Royal Naval Service (WRENS) durante la seconda guerra mondiale ed è sempre stata interessata a nuove esperienze, e non è nuova a queste imprese: ad esempio, ha festeggiato il suo 100° compleanno a Silverstone al volante di una Ferrari, sfrecciando a oltre 130 miglia orarie. Del resto, tuttora guida regolarmente la sua auto.

Dopo il lancio si è tenuta una festa presso il suo amato Benhall & Sternfield Ex Servicemen’s Village Social Club, originariamente costruito per gli ex militari di ritorno dalla guerra.

Manette, che ama i giochi da tavolo, ha raccontato: “Il Benhall Village Hall è nato come una baracca di latta traballante per coloro che tornavano a casa dalla guerra. il mio obbiettivo è aiutare a mantenerlo attivo per la prossima generazione. Non c’è dubbio che ci saranno altre guerre e altri giovani che torneranno con un posto dove riunirsi.”

Video tratto da: IPA / SWNS