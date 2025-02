Si lancia col paracadute da un grattacielo: 'Mi manca l'adrenalina della guerra'

Un’impresa da brividi: un base jumper s’è lanciato dalla cima di un grattacielo alto oltre 150 metri per atterrare con il suo paracadute sulla strada sottostante, filmando il volo con la sua telecamera.

Il lancio ‘fuorilegge’

L’uomo, che ha voluto restare anonimo, s’è lanciato da un palazzone di Birmingham ancora in costruzione, in Gran Bretagna, atterrando in strada tra due autobus.

Il base jumper è stato immediatamente fermato da uno dei poliziotti in servizio nella città, raccontandogli di essersi lanciato da un aereo, anche per difendersi dall’accusa di essere coinvolto in qualcosa di simile ad un furto.

‘Mi manca l’adrenalina della guerra’

“Questo lancio è stato uno dei più emozionanti che abbia mai fatto: la difficoltà ad arrivare in cima al grattacielo evitando una guardia di sicurezza, la presenza della polizia quando sono atterrato: sono tutti fattori che hanno reso il mio lancio particolarmente difficile“, ha spiegato l’autore del volo.

“Perché faccio cose come questa? Beh, un percorso personale che che ho intrapreso sin da quando ho iniziato la mia carriera militare, compresa l’esperienza di combattimento e sminamento in Afghanistan – ha aggiunto l’uomo – Quando sono tornato a casa mi mancava l’adrenalina di quei momenti, che non potevo trovare nel normale lavoro quotidiano, Così mi sono dato prima alle corse in moto, poi al paracadutismo e infine al base jumping”.

Video tratto da: IPA / SWNS