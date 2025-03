Un gruppo di signore scatenate, una canzone decisamente fuori dagli schemi e un’energia travolgente: ecco gli ingredienti del video che sta facendo impazzire il web. Le protagoniste sono le Nonne di Ostuni, un gruppo di donne dell’associazione Il Filo d’Arianna, che hanno sorpreso tutti ballando sulle note di Espresso Macchiato di Tommy Cash. Il risultato? Milioni di visualizzazioni e un’ondata di affetto da parte degli utenti social.

Il fenomeno delle Nonne di Ostuni

Queste donne non sono nuove al successo sui social: già in passato si erano fatte notare con iniziative originali, come la realizzazione dell’albero di Natale all’uncinetto più alto d’Italia. Ma questa volta, con la loro performance esplosiva, hanno sfidato gli stereotipi legati all’età, dimostrando che il divertimento non ha limiti anagrafici. Il loro entusiasmo ha conquistato migliaia di utenti, dai giovani ai più adulti, creando un vero e proprio fenomeno virale.

L’associazione Il Filo d’Arianna: un antidoto alla solitudine

Dietro questo progetto c’è Il Filo d’Arianna, un’associazione che offre alle persone anziane uno spazio di incontro e condivisione. Ogni pomeriggio, dalle 16 alle 19, le signore si ritrovano per ballare, cantare, recitare e partecipare a quiz interattivi, creando un ambiente di gioia e aggregazione. Michele Conenna, meteorologo e volontario alla guida dell’associazione, racconta:

“Per me oramai sono tutte come delle nonne. Ci divertiamo insieme, facciamo tante esperienze ed è un modo per stare insieme e sconfiggere la solitudine”.

Ballare per abbattere barriere generazionali

Le Nonne di Ostuni non si limitano a intrattenere: il loro messaggio è chiaro e potente. In un’epoca in cui si parla sempre più di isolamento sociale tra gli anziani, loro dimostrano che l’età non deve essere un limite alla vitalità e alla voglia di mettersi in gioco. La loro danza diventa un linguaggio universale di libertà e inclusione, capace di connettere diverse generazioni e di ispirare chiunque a vivere con leggerezza e passione.

Il riconoscimento di Tommy Cash con il commento su TikTok

La popolarità del video delle Nonne di Ostuni ha attirato l’attenzione dello stesso Tommy Cash, autore di “Espresso Macchiato”. Il rapper estone ha commentato scherzosamente su TikTok, proponendo le signore come sue ballerine per l’Eurovision Song Contest 2025.

“Espresso Macchiato” all’Esc 2025 tra le polemiche

“Espresso Macchiato” è un brano dance pop con elementi electro swing, caratterizzato da un testo in broccolino, una varietà linguistica degli italoamericani di Brooklyn. La canzone ha suscitato polemiche in Italia per l’uso di stereotipi legati al Belpaese, con riferimenti a caffè, spaghetti e mafia. Il Codacons ha chiesto l’esclusione del brano dall’Eurovision, ritenendolo offensivo.

Nonostante le critiche, Tommy Cash ha dichiarato di amare l’Italia e di non avere intenzione di offendere nessuno. Il brano ha comunque riscosso successo, entrando nella Top 100 delle canzoni più ascoltate in Italia e raggiungendo la prima posizione nella Viral 50 Italia su Spotify.