Paura in mare: balena colpisce surfista

Momenti di paura per Jason Breen, 55 anni windsurfista impegnato in un’escursione al largo della costa di Mona Vale a Sydney, in Australia.

Improvvisamente, da sotto le onde è infatti spuntata una balena, che ha colpito la sua tavola, capovolgendola e buttando in acqua Jason.

Lo scontro con la balena

“Per un attimo ho pensato che fosse tutto finito – ha confessato l’uomo, che ha immortalato la paurosa esperienza con la sua videocamera – Quando la balena è uscita dall’acqua, ho capito subito che ero finito nel posto sbagliato nel momento sbagliato”

“Dopo essere rimasto intrappolato sotto la balena, sono stato trascinato sott’acqua per un po’ prima che la corda che mi legava al windsurf si rompesse, permettendomi di riemergere – ha aggiunto Jason – Ho i muscoli molto doloranti e una spalla dolorante per l’impatto, ma mi sono ripreso completamente”.

Il ritorno in acqua

“Dopo l’incidente, sono tornato in acqua senza troppi problemi: del resto, sono convinto che la balena non volesse fami del male che ma che volesse solo giocare“, ha concluso l’australiano.

Video tratto da: IPA / Caters News