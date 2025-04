Tradito dall’esuberanza o dalla sua poca esperienza? Il dubbio resta ma di di sicuro non ha fatto una bella figura l’autista che al suo primo giorno di lavoro ha ‘incastrato’ la parte anteriore del suo autobus nella strada, tradito dalla forte pendenza della via.

L’incidente, decisamente goffo, si è verificato nella città di Santander, in Spagna, sulla discesa della via Garmendia in direzione di Jesús de Monasterio

Video tratto da: IPA / I.P via ViralHog