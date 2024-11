“Refresh and Reveal” è il titolo del nuovo calendario Pirelli 2025 firmato dal giovane fotografo americano Ethan James Green e presentato a Londra al Natural History Museum, che segna un ritorno alla sensualità, svelata attraverso il corpo dei protagonisti.

Le foto sono state scattate tra maggio e giugno sulle spiagge selvagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio allestito nella stessa area.

Il nuovo calendario Pirelli, ormai un’istituzione essendo arrivato a festeggiare 61 anni di storia, dal 1964 al 2025, si rinnova, inverte la rotta con un netto ritorno al nudo del corpo dei protagonisti, tra cui la nostra Elodie ma in una chiave diversa, contemporanea.

Le 24 fotografie di “Refresh and Reveal” ritraggono 12 talenti. E il cast è tutto: a cominciare dall’ex modella, scrittrice indo-americana e conduttrice televisiva Padma Lakshimi (che ha fatto la campagna per Kamala Harris). Molti attori come John Boyega, Vincent Cassel e la sudcoreana Hoyeon di Squid Game.