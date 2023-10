Il nome Marzia affonda le sue origini nella lingua latina. Si tratta della forma evoluta di Marcia, variante femminile di Marcius da cui deriva anche Marco.

Marzia significa “consacrato a Marte”, dio romano della guerra e, secondo la mitologia più arcaica, anche della pioggia, del tuono e della fertilità.

Un nome che evoca dedizione, forza e coraggio, identificando una persona intraprendente e determinata a combattere per il raggiungimento dei propri ideali.

Se Marzia mira ad ottenere qualcosa si può star certi del fatto che senza risparmiarsi si dedicherà anima e corpo sino alla conquista dell’obiettivo, facile o difficile che sia.

Un po’ di Storia

Nel passato il nome venne portato da alcune sante martiri. Tuttavia, è ricordato soprattutto per Marcia, seconda moglie del politico e militare romano Marco Porcio Catone, detto l’Uticense (95 a.C. – 46 a.C.).

La storia della donna è tanto triste quanto romantica: Marcia venne data in sposa giovanissima a Catone. In accordo con l’uomo, secondo gli usi del tempo, venne fatta unire in matrimonio anche con l’oratore Quinto Ortensio Ortalo, ai soli fini procreativi.

Alla morte di Ortalo, Marcia fece ritorno dal primo marito, diventando il simbolo della fedeltà coniugale.

Ma non è tutto: grazie allo spiccato spirito del sacrificio, la donna si è conquistata perfino un posto nella Divina Commedia di Dante, apparendo prima fra le anime del Limbo e poi nel Purgatorio.

Una chicca curiosa: pare che sia stato proprio il Sommo Poeta a trasformare il nome originale Marcia nella variante Marzia.

Quando ricade l’onomastico

Il nostro calendario celebra l’onomastico di Marzia il 21 giugno, giorno in cui viene ricordata Santa Marzia, martirizzata assieme a San Rufino nella città di Siracusa.

Ma Marzia può essere festeggiata anche il 29 luglio, in memoria di Santa Marta, sorella di Lazzaro di Betania venerata come patrona dei cuochi e dei servitori.

Perché scegliere il nome Marzia

Se si è in cerca di un nome capace di trasmettere forza, determinazione e al tempo stesso bellezza, Marzia si rivela senza dubbio la scelta ideale.

Non in ultimo si tratta di un nome poco comune, perfetto per personalità destinate a non passare inosservate.

Cosa dicono le stelle

Al nome Marzia corrisponde il segno zodiacale dell’Acquario. Le affinità coi tratti caratteriali tipici del segno sono molteplici: ambizione, risolutezza, pragmatismo, lealtà, affidabilità, forza fisica e spirituale, senso dell’umorismo.

Ecco qualche curiosità: il numero fortunato di Marzia è il 7, che rappresenta la spiritualità, l’intuizione e la saggezza; il colore legato al nome è il rosso, simbolo di passione ed energia; la pietra portafortuna è lo smeraldo; il metallo collegato è il ferro.