Scippato il telefono a Rovazzi durante una diretta a Milano

Allo youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi.

Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli stavano facendo delle domande quando dietro di lui si è avvicinato un ragazzo che gli ha strappato il cellulare dalle mani.

La diretta, a cui stavano partecipando circa 400 persone, è continuata mentre il ladro scappava con il cellulare in mano prima di metterselo in tasca.

La storia dietro il ‘furto’

Denuncia alla polizia per furto come epilogo della vicenda? Tutt’altro: s’è infatti scoperto che il ‘furto’ è stata un’abile messa in scena dello stesso Rovazzi per lanciare la sua nuova hit estiva,

“Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio”, ha raccontato lo youtuber e cantante.

Il nuovo pezzo di Rovazzi, realizzato in collaborazione con “Il Pagante”, si intitola “Maranza” e uscirà il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali