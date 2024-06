Tra le 5 auto più economiche in Italia ci sono alcune best seller del mercato come la Dacia Sandero e la Fiat Panda che continuano a conquistare i clienti

Fonte: Ufficio Stampa Dacia La Top 5 delle auto più economiche in Italia

Il mercato auto italiano, nel corso degli ultimi anni, ha registrato un sostanziale aumento dei prezzi delle auto nuove, con rincari continui che hanno portato i listini su livelli molto alto, rendendo più interessante il mercato dell’usato e costringendo molti automobilisti a preferire auto più piccole ed economiche.

Per chi cerca un’auto nuova a prezzo contenuto ci sono ancora alcune opzioni da considerare, al netto delle promozioni occasionali lanciate dalle Case. Dando uno sguardo ai listini, infatti, è evidente come non ci siano più auto con un prezzo di listino inferiore a 10.000 euro. Ci sono, però auto nuove economiche su cui puntare. Ecco la Top 5 delle auto più economiche sul mercato disponibili in Italia.

Due best seller tra le più economiche

Passano gli anni ma la Fiat Panda continua ad essere un modello di riferimento del mercato italiano, come conferma anche la volontà di Stellantis di estendere la produzione fino al 2029. La segmento A della Casa italiana rientra nella Top 5 delle auto più economiche in Italia, occupando il quinto posto grazie a un prezzo di listino di partenza di 15.500 euro. A questo prezzo, inoltre, la Panda mette a disposizione già una motorizzazione mild hybrid, con il propulsore 1.0 da 70 CV.

Al quarto posto, tra le auto più economiche sul mercato, c’è un’altra segmento A. Si tratta della Renault Twingo che continua a essere un riferimento per gli automobilisti alla ricerca di una vettura economica, funzionale e con un stile molto caratteristico. La gamma dell Twingo parte da 15.530 euro, come prezzo di listino. In questo caso, però, non c’è elettrificazione ma un piccolo motore 1.0 da 65 CV, come unica opzione su cui puntare, a meno di non voler ripiegare sulla ben più costosa versione elettrica.

Sul podio si sale con meno di 15.000 euro

Sul gradino più basso del podio c’è un’altra city car francese che sta diventando un importante punto di riferimento del mercato grazie a un eccellente rapporto qualità/prezzo. Si tratta della Citroen C3 che parte da 14.990 euro mettendo a disposizione un motore benzina PureTech da ben 100 CV. Con uno stile che strizza l’occhio ai crossover, ma senza perdere le caratteristiche tipiche della city car, la Citroen C3 è oggi un importante riferimento del mercato italiano per chi cerca auto economiche. Per chi preferisce la mobilità a zero emissioni c’è anche la nuova variante elettrica.

Tra le auto più economiche sul mercato troviamo anche la Kia Picanto che occupa la seconda posizione. Il prezzo di listino, in questo caso, parte da 14.450 euro. La city car del marchio coreano è dotata di un piccolo motore 1.0 in grado di garantire 67 CV di potenza e rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di un’auto molto compatta e, allo stesso tempo, molto economica.

Rapporto qualità/prezzo al top per la più economica

A conquistare il titolo di auto più economica sul mercato in Italia c’è la Dacia Sandero, vero e proprio punto di riferimento del settore grazie a un rapporto qualità/prezzo elevatissimo, grazie anche a una nuova versione entry level. La Sandero in versione Streetway parte da 13.250 euro, proponendo un motore 1.0 benzina da 67 CV. La gamma è comunque molto articolata ed è possibile passare a varianti più complete. C’è anche l’apprezzatissima Sandero Stepway che viene proposta al prezzo di 15.300 euro.