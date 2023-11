Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

In arrivo la Final Edition di Audi TT, disponibile solo nella versione Roadster e verniciata in Audi Exclusive Goodwood Green effetto perla con interni in pelle Palomino Brown. Una serie limitato di sole 50 unità ed esclusiva per gli Stati Uniti.

Audi ha comunicato la chiusura ufficiale della lunga carriera di successo della TT. Nella fabbrica ungherese di Györ è stato prodotto l’ultimo esemplare: dal 1998 a oggi sono state prodotte tre generazioni e realizzati 662.762 esemplari in tutto.

Audi of America celebra tre generazioni del modello di successo con l’edizione 2023 dell’Audi TT Roadster Final. Rifinita in una tonalità di verde Audi Exclusive – effetto Goodwood Green perlato – questa nuova edizione limitata include elementi unici tra cui un’interpretazione moderna dei sedili originali con cuciture da baseball.

L’auto presenta elementi di design unici che celebrano l’eredità dell’Audi TT e incarnano la reputazione del modello. L’edizione TT Final presenta un elenco esclusivo di equipaggiamenti non disponibili su altri modelli Roadster, tra cui il colore Audi Exclusive Goodwood Green effetto perlato che veniva usata per la produzione in serie della TT Roadster di prima generazione, gli interni in pelle Palomino Brown Audi Exclusive, i tappetini Audi Exclusive, la capote grigia, elementi in fibra di carbonio e molto altro ancora.

La pelle Palomino Brown richiama l’iconica pelle usata per la prima generazione del modello. Abbinata all’esterno Audi Exclusive Goodwood Green, crea una combinazione senza tempo ed è un omaggio alla TT Roadster del passato. Inoltre, l’edizione TT Final viene fornita di serie con un pacchetto pelle esteso, che rifinisce i braccioli delle portiere e la console centrale, e aggiunge anche la pelle nera in altri punto dell’abitacolo.

I sedili sportivi S della TT Roadster sono dotati di riscaldamento e includono microfoni integrati per ottimizzare il funzionamento del Bluetooth e il riconoscimento vocale. Infine, gli inserti in fibra di carbonio adornano le superfici interne, sottolineando il carattere sportivo dell’edizione TT Roadster Final.

Le prestazioni leggendarie

L’edizione TT Roadster Final viene fornita di serie con cerchi forgiati a 10 razze a Y e pneumatici estivi 255/30 R20 92Y XL, gli stessi della sportiva TTS. Prende spunto dalla TTS anche il sistema di sospensioni Audi magnetic ride, che adatta le forze di smorzamento a seconda della situazione di guida per una maggiore dinamica, oltre a fornire un baricentro più basso.

La nuova Audi TT Roadster Final Edition è dotata di un motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri con 228 cavalli, abbinato a una trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 velocità e alla trazione integrale quattro. Il modello in edizione limitata scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi.

Il nome del modello “TT” ricorda il leggendario Tourist Trophy sull’Isola di Man – uno degli eventi motoristici più antichi del mondo. Nel corso degli anni, la linea di modelli TT a cui eravamo già pronti a dire addio quest’anno è stata spesso leader tecnologica per il brand dei Quattro Anelli, lanciando diverse novità iconiche in termini di design e tecnologia, tra cui lo spoiler posteriore ripiegabile elettronicamente, l’Audi virtual cockpit e le luci posteriori OLED.

L’Audi TT chiude la produzione dopo il modello 2023, termina un capitolo di design iconico per il marchio. La Final Edition è in vendita per il mercato statunitense con un prezzo consigliato di $ 67.800 (circa 61.500 euro).