Fonte: FCA La Fiat 124 Spider è già un classico e una delle auto da single da acquistare ad occhi chiusi

Quando si pensa ad un’auto per single ci si immagina subito la scena di un automobilista al volante di una cabrio con capote abbassata, magari dotata di un motore potente, impegnato alla guida lungo strade che costeggiano panorami mozzafiato. Sembra uno stereotipo? Forse per le strade panoramiche, ma non per le auto. Nonostante i listini siano ormai sempre più invasi da SUV ingombranti e modelli alimentati a batteria, che difficilmente faranno battere forte il cuore, molte Case continuano a produrre auto in grado di regalare emozioni forti e capaci di far girare la testa a chi le ammira. Scopriamo i migliori modelli di auto per single.

Porsche 911: un classico intramontabile

Esiste un’auto per single più iconica della Porsche 911? Se sì, si contano sulle dita di una mano (e quelle poche sono prodotte in Italia). La bestseller della Casa di Stoccarda continua ancora oggi a essere il punto di riferimento di chi ama la guida sportiva grazie ad un perfetto equilibrio tra telaio e motore nonostante l’inconsueta posizione a sbalzo del propulsore montato posteriormente. I due posti secchi fanno subito capire come la Porsche 911 sia una delle migliori auto per single attualmente in commercio ed il design praticamente immutato sin dalla prima generazione continua ancora oggi ad attirare sguardi di ammirazione.

Mazda MX-5: la giapponesina che sfida le inglesi

Ci sono vetture entrate ormai nell’immaginario collettivo grazie ad una alchimia perfetta tra design, prestazioni e telaio. La Mazda MX-5 fa ormai parte di diritto di questa categorie di vetture nonostante l’evoluzione tecnologica abbia in parte offuscato quella purezza del modello iniziale. Lanciata sul mercato nel lontano 1989, la piccola cabrio nipponica aveva in mente l’idea folle di sfidare e sconfiggere le spider inglesi che sino a quel momento erano state regine incontrastate del mercato. Un azzardo? Forse, ma la scelta della casa giapponese si è rivelata assolutamente indovinata e la Mazda MX-5 ha immediatamente riscosso un successo planetario.

La due posti della Casa del Sol Levante è di diritto anche una delle migliori auto per single presenti sul mercato. I due posti secchi, infatti, non lasciano spazio né all’immaginazione né a una famiglia con figli. Il design dell’ultima generazione, entrata in produzione nel 2015, è decisamente affascinante grazie a linee tese e proporzioni pressoché perfette, mentre sotto il cofano batte un motore 1.5 litri da 132 CV assolutamente adeguato al peso ridotto della vettura. Per godere appieno delle prestazioni è disponibile unicamente un cambio manuale a 6 rapporti dalla manovrabilità impeccabile.

Fiat 124 Spider: divenuta subito una instant classic

Entrata in produzione nel 2016 e rimasta in commercio solo fino al 2019, la Fiat 124 ha immediatamente conquistato i cuori degli automobilisti, soprattutto dei single, grazie ad un sapiente mix tra tecnologie avanzate e design di ispirazione vintage. Il modello di Casa Fiat è nato in collaborazione con Mazda e proprio l’ottimo pianale della MX-5 è stato utilizzato per creare una due posti dal gusto retrò. A differenza della “cugina” giapponese, infatti, la Fiat 124 Spider oltre al nome richiamava nel design la splendida due posti degli anni 60 divenuta iconica grazie alla sapiente matita di Tom Tjaarda, ed è soprattutto il frontale a rendere omaggio all’antenata grazie al disegno dei fari ogivale ed alla mascherina sottile, divisa in due parti.

Sotto il lungo cofano batte un cuore sportivo. Il motore scelto dalla Casa torinese, infatti, è stato il 1.4 multiair turbo in grado di esprimere 140 CV tenuti a bada da una trasmissione, rigorosamente manuale, a 6 marce. Tuttavia, per i single incalliti in cerca di emozioni, è possibile cercare sul mercato anche la versione della 124 Spider marchiata Abarth e caratterizzata da una potenza di ben 170 CV, un peso contenuto in poco più di 1.000 Kg, una velocità massima di ben 232 Km/h ed uno 0-100 Km/h polverizzato in appena 6,8 secondi. Numeri, questi, che rendono la Abarthn 124 Spider una auto da single da collezione.