Vediamo la classifica delle auto più affidabili del 2023, secondo il report che ogni anno viene stipulato dal Tüv, l’ente per le revisioni auto in Germania

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Nella classifica delle auto più affidabili del 2023 spunta Volkswagen Golf ai primi posti

Il Tüv è l’ente che si occupa delle revisioni auto in Germania e che, raccogliendo e analizzando i dati, è in grado di stilare ogni anno una classifica sull’affidabilità dei modelli. In Germania, quando un automobilista sottopone la sua vettura a revisione, sa che il tecnico controllerà ogni parte del veicolo.

Viene ispezionato il telaio e controllata l’auto in tutti i suoi elementi, quali:

sterzo;

freni;

sospensioni;

specchietti;

cinture di sicurezza;

luci;

molti altri.

Una volta terminate le verifiche, la vettura in oggetto viene dichiarata conforme e adatta alla circolazione su strada. Se invece anche uno solo degli elementi indispensabili per la sicurezza e la buona guida (anche solo ruggine presente in un punto della struttura dell’auto o ammortizzatori non efficienti) allora l’auto viene fermata e potrà tornare a circolare solo nel momento in cui il proprietario avrà risolto il problema presso un’officina specializzata.

I dati del Tüv

Come abbiamo detto, in Germania il Tüv è uno dei principali enti che si occupa di revisioni e che ogni anno, grazie ai dati raccolti sui modelli analizzati, si occupa di redigere una classifica delle auto più affidabili. L’ente diffonde un report, pubblicando le varie difettosità che riscontra sulle auto. Nel rapporto i modelli analizzati vengono suddivisi in base alla loro età.

Il report più recente di cui parleremo oggi ha preso in esame il periodo che intercorre da giugno 2022 a giugno 2023, durante il quale le vetture che sono state sottoposte ai controlli per la revisioni sono state più di 10 milioni, con un’età media di 10 anni. Tra queste, il 20% non sono state ritenute idonee alla circolazione.

Le migliori

Tra i veicoli che sono stati presi in esame da parte del Tüv hanno mostrato di essere tra i migliori quelli del marchio Volkswagen, fino a cinque anni di anzianità. In effetti la Golf Sportsvan è stata dichiarata la più affidabile in assoluto, il suo tasso di difettosità è pari infatti al 4,2%, con una media di 49.000 km percorsi.

Niente male anche i dati raccolti da un altro modello che fa parte del listino di Volkswagen che, come abbiamo detto, è il brand che si è distinto tra i migliori. Parliamo della mitica T-Roc, tanto amata dai clienti anche in Italia (non solo in Germania) e con un tasso di difettosità pari al 4,2%, con una media di 51.000 km percorsi. E non finisce qui la “sfilata” firmata Volkswagen, visto che anche sul terzo gradino del podio c’è un modello del marchio tedesco. In terza posizione per affidabilità troviamo quindi la Volkswagen T-Cross, con un tasso di difettosità pari al 4,6% e una media di 34.000 km effettuati.

Se passiamo ai veicoli con sette anni di vita e osserviamo il loro tasso di difettosità dobbiamo innanzitutto prendere in considerazione il fatto che in quest’epoca conta parecchio lo stato di manutenzione che il proprietario dei veicoli effettua. In ogni caso, il miglior punteggio qui va alla Mazda CX-3, che presenta un tasso di difettosità pari al 6,5% con mediamente 68.000 km percorsi. Al secondo posto della classifica in questo caso troviamo l’Audi TT, la sportiva dei Quattro Anelli che non verrà più prodotta (abbiamo visto recentemente la notizia della Casa) che però si qualifica al primo posto nel segmento delle vetture fino a 13 anni di vita.

Dando un occhio alla classifica delle auto più affidabili con 5 anni di età troviamo anche in questo caso al primo posto la Volkswagen Golf Sportsvan con un tasso di difettosità pari al 4,2%, a pari merito con la Volkswagen T-Roc, menta al secondo posto c’è la T-Cross, con un tasso pari al 4,6%. Terzo gradino del podio, tra le auto più affidabili nel 2023 con 5 anni di vita si posiziona l’Audi A6/A7, tasso di difettosità del 4,7%.

Nel segmento delle vetture fino a 9 anni la più affidabile è la Mercedes B-Class, tasso di difettosità al 10,5%, secondo posto per Suzuki SX4 (10,8%) e terzo posto per Volkswagen Golf Sportsvan (10,9%). Tra le auto fino a 11 e fino a 13 anni di età l’Audi TT domina la classifica ed è la più affidabile.

Quali sono i marchi peggiori

In questa classifica e nel report delle auto più affidabili del 2023, meritano una menzione anche le vetture che purtroppo hanno ricevuto il titolo di “più difettose”. Parlando di marchi, dobbiamo dire che Dacia e Tesla – che generalmente sono tra i primi nelle classifiche di vendita mensili in Europa – sono anche quelli che hanno registrato i peggiori dati di difettosità nei loro modelli.

Per quanto riguarda le auto più “giovani”, fino a 3 anni di anzianità, il modello dichiarato peggiore in assoluto è la Tesla Model 3, l’elettrica di Elon Musk. Ma quali sono i difetti che colpiscono maggiormente i proprietari di questo modello così in voga? I principali problemi sono quelli relativi alle sospensioni del veicolo e le difficoltà in frenata, fase in cui l’auto risulta a volte carente.

Non va molto meglio nemmeno per la Dacia Logan, altra vettura famosa e tra le più apprezzate sul mercato. Sempre nel segmento delle vetture fino a 3 anni di vita, risulta essere al secondo posto della classifica delle auto meno affidabili. C’è un’altra Dacia che offre risultati pessimi secondo il rapporto del Tüv, si tratta della Dokker, che pare essere la peggiore in assoluto nei segmenti fino a 7 e 9 anni.

Anche i dati del marchio BMW non sono per nulla positivi, anzi. I grandi SUV di successo della Casa, X5 e X6, ma anche le berline, le wagon, le coupé e le cabriolet delle Serie 5 e 6 e le Serie 2 Active e Gran Tourer presenti a listino rientrano nella classifica dei peggiori modelli per grado di affidabilità.

Altre auto affidabili

