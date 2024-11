Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF La top 10 delle auto più vendute in Europa a ottobre 2024

Il mercato delle quattro ruote non vive il suo momento di massimo splendore. Lo sottolineano a più riprese le associazioni di categoria, che esortano la classe politica ad adottare dei provvedimenti, affinché l’industria possa rilanciarsi. Basata sui dati raccolti e condivisi da Jato, la classifica delle auto più vendute in Europa a ottobre 2024 ha, però, anche dei lati positivi da porre in luce. Vero, rispetto a settembre 2024 le immatricolazioni sono state quasi 79.000 in meno, ma in confronto allo stesso mese del 2023 ha avuto una flessione limitata allo 0,1%.

Inoltre, nel cumulato annuo le nuove targhe sono cresciute dell’1,1%, per un totale di 10.796.414 unità. Chi ben figura sono le vetture elettriche, con un incoraggiante +6,7% in confronto all’anno precedente, mentre le benzina riportano un timido +0,7%. Dietro la lavagna ci finiscono, invece, le plug-in e le diesel, rispettivamente scese del 7,2% e dell’8,1%. Passiamo ora ad analizzare, in ordine crescente, la top 10 delle auto più vendute in Europa a ottobre 2024.

La “zona bassa” della classifica

Con 14.372 registrazioni (+16%), la Skoda Octavia chiude la graduatoria. Il modello conferma il suo appeal nel segmento delle berline, grazie a una combinazione di spazio, affidabilità e ottimo rapporto qualità/prezzo. Il recente restyling ne ha rafforzato l’appeal, garantendo tecnologica e comfort: l’ideale per famiglie e professionisti. Un gradino sopra si colloca la Volkswagen T-Roc, con 14.385 esemplari (+8%), a conferma di quanto il SUV compatto di Wolfsburg sia in linea con i gusti del pubblico attuale. Dotata di un design moderno e interni ben rifiniti, rimane una scelta premium adatta a chi cerca stile e praticità. Una colonna portante nel segmento dei B-SUV.

In forte crescita (+46%) è la Toyota Yaris. 15.977 nuovi clienti hanno deciso di darle un’opportunità, allettati, in particolare, dalla variante ibrida. Compatta e affidabile, fa fronte alle richieste delle anime “urban”. Aggiornata affinché risponda alle esigenze green, fa dei consumi ridotti e della funzionalità i punti di forza. Non perde colpi la Volkswagen Golf, settima con 16.455 unità (+34%). Innovazioni tecnologiche e motorizzazioni efficienti la mantengono competitiva: un sinonimo di equilibrio tra performance, comfort e tradizione.

Design accattivanti e consumi ridotti valgono alla Toyota Yaris Cross la sesta piazza. Le 16.542 vendite (+7%) sono il frutto di un mix riuscito tra le dimensioni compatte e la versatilità tipica di un SUV. Giunti al giro di boa, le 16.677 nuove targhe (+8%) della Kia Sportage rappresentano il coronamento di un approccio evoluto, incentrato su una dotazione tecnologica e un look contemporaneo. In particolare, riscuotono favori i propulsori ibridi.

Le prime della classe

In odor di podio, la Renault Clio, con 16.987 immatricolazioni (+10%), resta un pilastro del segmento B. La declinazione E-Tech va incontro agli attenti ambientalisti. Riflette il successo dei SUV la Volkswagen Tiguan, terza con 17.368 esemplari (+72%). Capiente, hi-tech e versatile, la tedesca beneficia del restyling e del carattere sofisticato.

Nel segmento B fa la voce grossa la Peugeot 208, seconda in assoluto con 20.389 registrazioni (+40%). Senza scendere a compromessi in termini concretezza e stile, vanta un’estetica accattivante, un equipaggiamento di ultimo grido e una motorizzazione elettrica efficace. Per chiudere in bellezza, sale sul trono delle auto più vendute in Europa a ottobre 2024 la Dacia Sandero, con 21.740 vendite (-3%). Il prezzo competitivo e la semplicità d’uso le permettono di sbaragliare la concorrenza.