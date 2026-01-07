Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La nuova Dacia Sandero è arrivata, pronta a confermare la sua leadership tra le citycar più vendute in Europa, ma questa volta lo fa con una doppia anima: un design modernizzato e una gamma motori che sa davvero farsi notare. Non più solo un volto rinfrescato e linee più pulite, ma una proposta tecnica che rende l’auto più vivace, efficiente e versatile, pronta a conquistare chi cerca semplicità senza rinunciare a tecnologia e piacere di guida. La nuova Dacia Sandero non è una semplice evoluzione: è un piccolo terremoto nel segmento B, dove valore, affidabilità e prestazioni si fondono in un mix che pochi sanno offrire. Poi, con una gamma motori così ampia e completa, la partita per conservare lo scettro di auto più venduta nel Vecchio Continente (seconda in Italia), diventa ancora più facile.

Gamma motori rinfrescata

Quindi non solo stile, infatti, è sotto il cofano che la Dacia Sandero 2026 mostra il vero volto della modernità. La gamma motori è stata allargata e migliorata: per la Streetway, il punto di accesso è il 1.0 SCe aspirato da 65 CV, una base economica e affidabile, perfetta per chi vuole un’auto pratica senza fronzoli, con consumi contenuti e costi di gestione bassi. Al fianco di questa motorizzazione arriva il nuovo TCe 100, 10 cavalli in più rispetto al 90 CV della generazione precedente, capace di regalare una guida più brillante senza penalizzare l’efficienza: 5,3 litri per 100 km e 121 grammi di CO₂ per chilometro nella versione Journey. Un piccolo concentrato di ingegneria che trasforma la Sandero in un’auto più scattante in città, ma anche su strade extraurbane.

La Stepway, invece, fa parlare di sé con il nuovo Eco-G 120, motore bifuel benzina/GPL da 120 CV, 20 in più rispetto al modello precedente. Il cambio automatico con comando E-Shifter è ora disponibile anche su questa motorizzazione, una scelta che rende la guida più confortevole e versatile. Non è tutto: il serbatoio GPL cresce da 40 a 50 litri, garantendo un’autonomia complessiva fino a 1.590 km. Un dato impressionante, che conferma come Dacia non stia puntando solo alla potenza pura, ma anche alla libertà di utilizzo e al risparmio: benzina e GPL insieme per viaggi lunghi senza compromessi.

La strategia è chiara

Il posizionamento della Sandero rimane chiaro: valore, efficienza e semplicità. La Streetway parte da 14.800 euro, mentre la Stepway Essential con il nuovo Eco-G 120 ha un prezzo di listino di 16.500 euro. Prezzi competitivi per un’auto che offre tanta tecnologia e motorizzazioni aggiornate, pensate per affrontare un mercato dove economia e prestazioni devono camminare fianco a fianco.

Con queste novità, Dacia conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel segmento B: chi cerca una citycar moderna, capace di affrontare la città e i viaggi più lunghi, ora ha una scelta concreta e affidabile. La nuova Sandero non si limita a rinnovare le linee: ridefinisce l’esperienza di guida grazie a motori più potenti, efficienti e adatti a ogni stile di vita. Con il TCe 100 e l’Eco-G 120, la Sandero diventa un piccolo gigante, capace di sorprendere chi credeva di conoscere già la più venduta d’Europa.