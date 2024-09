Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Quando Amalgam scende in campo, ci sono tutti i presupposti per aspettarsi un lavoro a regola d’arte. Nel corso degli anni di onorata attività, la compagnia, produttrice di modellini, ha spesso creato delle perle di rara bellezza, da mettere in una teca, mostrandoli orgogliosi ad amici e parenti. Caratterizzati dall’attenzione maniacale riposta nei dettagli, suscitano un forte interesse tra i collezionisti. Consapevole degli elevati standard fissati in passato, i progettisti hanno provato ancora a superarsi. La replica della Ferrari 12Cilindri appena svelata è un omaggio molto sentito all’ultima supercar di Maranello.

La Casa del Cavallino Rampante ha preso delle decisioni difficili nell’attuale era. In primo luogo, si è buttata nei SUV (anche se dal quartier generale ripudiano il termine) con la Purosangue. Quindi, lancerà la prima elettrica della relativa gamma. A differenza di brand come Tesla subito buttatisi nelle BEV, le realtà tradizionali preferiscono andarci caute. Riluttanti nell’acquistare vetture a zero emissioni, le scelte della potenziale clientela impongono un dietrofront rispetto ai piani iniziali. Ma le logiche vengono meno nel caso dell’azienda emiliana, rivolgendosi alla fascia più ricco della popolazione.

Il prezzo della 12Cilindri è, ad esempio, ben oltre la portata delle persone comuni: la Coupé parte da 395.000 euro, la Spider da 435.000 euro. In certi mercati, dove il regime di tassazione risulta parecchio stringenti (tipo l’Olanda), supera addirittura i 500.000 euro. Anche se non tocca certe soglie, la ricostruzione in scala 1:8 di Amalgam mira a un pubblico di nicchia. Lunga 60 cm, l’opera tende a magari in confusione persino gli acuti osservatori: è l’auto vera o un “semplice” modellino? La trasposizione fedele costituisce il frutto di infinite sessioni in laboratorio, il tempio della magia.

In occasione della première, i ragazzi di Amalgam hanno tenuto a sottolineare di averci dedicato più di 3.000 ore, una sorta di medaglia al valore da appuntarsi al petto. Che sia servita un’eternità lo si desume già dalle immagini, da cui emerge appieno lo straordinario pregio. Perché al di là degli strumenti adottati, ovviamente parecchio avanzati (i migliori su piazza), il tocco artigianale rimane.

Il sacro fuoco della passione, il caldo tocco umano si riconosce nei particolari. Grazie alla collaborazione con Ferrari, portata avanti da anni, Amalgam ha avuto accesso ai progetti della Casa automobilistica. Dal colore della carrozzeria, l’esclusivo Rosso Imola, ai sedili in Blu Sterling con cuciture rosse a contrasto, la riproduzione è tale e quale all’originale. La chiusura delle portiere e gli schermi digitali completano questa meraviglia.

“Riceviamo ogni dettaglio tecnico delle specifiche scelte direttamente da Ferrari, comprese le schede campione di vernice e i relativi campioni di pelle – ha spiegato Sandy Copeman, fondatore di Amalgam Collection -. Questo servizio di personalizzazione garantisce che ogni modello Ferrari 12Cilindri non sia solo una replica, ma un riflesso unico del gusto e dello stile personali del proprietario”.

In totale verranno costruite 398 repliche della 12Cilindri, 199 con l’hardtop e 199 spider, ciascuna al prezzo di 16.600 euro. All’incirca quanto una Fiat Panda. E la cifra sale, qualora il cliente desideri personalizzarla. Altrimenti, c’è l’opzione “economica”, in scala 1:18, proposta a 1.215 euro.