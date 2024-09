Loft 144, un furgone Mercedes-Benz di Vanspeed che sembra un vero appartamento

Fonte: Ufficio Stamoa Vanspeed il furgone Loft 144 di Mercedes modificato da Vanspeed sembra un vero e proprio appartamento

C’è un furgone che diventa una sorta di appartamento mobile su quattro ruote: si tratta del Mercedes Sprinter sapientemente trasformato in camper con tutti i servizi dal preparatore californiano Vanspeed nel 2022.

La nuova creatura prende il nome di Mercedes Sprinter Loft 144: costruito nel laboratorio Vanspeed in California, è il risultato del lavoro svolto dalle mani esperte del team del noto preparatore statunitense.

Il furgone Mercedes che diventa un appartamento su quattro ruote

Il furgone che nel 2022 diventa un appartamento su quattro ruote motrici è dotato di tutto il necessario per poter vivere immersi nella natura, compresa una doccia con l’acqua calda, tutti i servizi igienici, l’angolo cottura per cucinare, il letto matrimoniale e tanto altro ancora. Una soluzione perfetta per chi amasse viaggiare e dormire in auto in modo avventuroso ed economico. Quello che colpisce, inoltre, è che questo appartamento su ruote sia alimentato a energia solare.

La conversione realizzata dal preparatore californiano Vanspeed si basa sul popolare modello Mercedes-Benz Sprinter, in modo particolare sul Cargo Van 2500, una variante caratterizzata dalla presenza di un propulsore diesel e dotata di quattro ruote motrici.

Vanspeed costruisce questi camper basati sugli Sprinter nelle versioni 144 e 170. La variante Loft 144 presenta un letto matrimoniale soppalcato nella parte posteriore e offre anche tanto spazio, come questi modelli moderni, nella parte inferiore del soppalco, permettendo così di riporre qualsiasi tipo di bagaglio.

Il camper trasformato in casa

La configurazione Loft 144, inoltre, viene fornita con tutto il necessario per intraprendere un viaggio su quella che diventa una vera e propria casa su quattro ruote, compreso un efficiente sistema elettrico integrato con pannelli solari, ideale per ogni tipo di avventura. Il sistema a pannelli solari serve per alimentare tutti i servizi presenti a bordo e renderli perfettamente funzionanti, come il frigorifero, il lavandino con acqua corrente e anche il forno a microonde. E se serve un rifugio, ormai c’è anche il parcheggio, sempre a pannelli a solari.

Il camper è alimentato da un motore turbodiesel a quattro cilindri in linea ad alto rendimento che eroga una potenza di 211 CV e una coppia di 332 Nm di coppia. La capacità di carico del furgone della Mercedes, azienda che ha sempre nel 2022 presentato il suo primo SUV elettrico ad alte prestazioni, è di circa 1.715 chili con una capacità di traino di oltre 2.260 chili.

La storia del preparatore californiano Vanspeed

Il fondatore nonché CEO di Vanspeed, Duran Morley, ha avuto l’idea di iniziare a trasformare furgoni in camper quasi per caso. Partecipando allo Sturgis Motorcycle Rally, Morley rimase affascinato da una coppia che viveva stabilmente all’interno del loro furgone. Qualche tempo dopo venne coinvolto in un incidente motociclistico quasi fatale.

Durante la convalescenza, Morley concentrò i propri sforzi per trovare un modo che gli consentisse di convertire un furgone in un camper per trasportare moto da cross nel deserto. Da una semplice idea è nata un’azienda redditizia e molto rinomata sia negli Stati Uniti d’America che in Europa.

A distanza di anni Vanspeed è diventato un brand di preparatori tra i più apprezzati degli USA, infatti ha anche realizzato un “tour” su Youtube delle proprie creazioni, come il 2025 Summit sempre Mercedes e acquistabile a “soli” 198.000 dollari. Oltre a trasformare i furgoni in camper, l’azienda vende anche una gamma di parti personalizzate per chi intende costruire i propri furgoni da solo, a casa. Tra gli oggetti in vendita ci sono i portapacchi, le scale, i gradini laterali i paraurti, i serbatoi ausiliari dell’acqua e tanto altro ancora.