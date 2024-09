Fonte: Ufficio Stampa Renault Il Renault Master ottiene un importante riconoscimento

Il Nuovo Renault Master si conferma uno dei modelli di riferimento della sua categoria, grazie a una gamma ricca e a tante funzionalità esclusive. Il veicolo commerciale della Casa francese ha conquistato il titolo di Furgone dell’Anno 2025, assegnato dalla giuria di International Van of the Year. Si tratta di un riconoscimento molto importante per la Casa francese che rafforza, ulteriormente, la sua posizione nel segmento dei veicoli commerciali. Per Renault, la conquista del titolo Furgone dell’Anno non è una novità. I

l Nuovo Master, infatti, è il quinto veicolo della Casa francese a conseguire questo premio che va a sommarsi al titolo di Auto dell’Anno ottenuto dalla Renault Scenic E-Tech Electric. Questo nuovo riconoscimento, quindi, rappresenta un nuovo passo in avanti per Renault che si conferma un brand in grado di dire la sua, con enorme successo, nel settore dei veicoli commerciali, con una gamma ricca di opzioni in grado di soddisfare appieno la clientela.

Un premio meritato

Il Renault Master ha conquistato uno dei riconoscimenti più importanti per il settore dei veicoli commerciali. Il premio è stato assegnato da una giuria di esperti provenienti da 25 Paesi europei. La cerimonia di premiazione è avvenuta durante il Salone IAA Transportation di Hannover, evento di grandissimo rilievo per il settore. Jarlath Sweeney, Presidente della giuria dell’International Van of the Year Award, ha chiarito i motivi del successo del nuovo Master. La giuria, infatti, è stata colpita, in particolare, dal “nuovo design, ma anche dal livello di innovazione e tecnologia sviluppate sulla nuova gamma Master che si distingue per l’aerodinamica avanzata, la maggior facilità di utilizzo con più efficienza energetica, più spazio, più sicurezza e più comfort”.

Un furgone versatile

Il Renault Master, in questa sua nuova generazione, si conferma come uno dei modelli più versatili sul mercato, grazie alla possibilità per i clienti di scegliere tra più varianti, con la versione Furgone che si affianca a quella a doppia cabina e a quella Gran Volume (con un volume di carico di 19,6 metri cubi. Il modello introduce il nuovo design Aerovan, studiando per migliorare l’efficienza aerodinamica oltre che per esaltare le linee tipiche degli altri modelli della gamma di furgoni Renault. C’è anche una nuova piattaforma multi-energia che garantisce la possibilità al Master di arrivare sul mercato in versione termica, elettrica e a idrogeno.

Una storia di successi

Renault, pronta a conquistare anche il Salone di Parigi 2024, continua a raccogliere riconoscimenti per la sua gamma di veicoli commerciali. In particolare, il titolo di Furgone dell’Anno non è una novità per la Casa francese che, come sottolineato in precedenza, ha già ottenuto questo premio in passato. Il primo successo risale al 1998 con la seconda generazione di Renault Master che, per la prima volta nella storia di Renault, riuscì a conquistare l’ambito premio. Successivamente, sono stati nominati come “Furgone dell’Anno” anche il Renault Trafic di seconda generazione nel 2002 e poi il Renault Kangoo Z.E nel 2012. Successivamente, è toccato al Renault Kangoo Van di terza generazione conquistare il titolo di Furgone dell’Anno, ottenuto nel 2022. Il Nuovo Master, quindi, raccoglie al meglio l’eredità di una famiglia di furgoni che, nel corso degli ultimi anni, ha rafforzato la presenza della Casa francese sul mercato.